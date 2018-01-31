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Kalbim Mehmetçik’le beraber!

Her fırsatta Türkiye’ye olan sevgisini dile getiren Rumen şarkıcı bu kez Afrin’de bulunan Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

Kalbim Mehmetçik’le beraber!
Popçu 'ın eski aşkı Rumen şarkıcı 'dan Mehmetçiğimize tam destek! Her fırsatta Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren popçu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı verdi. Litvanya Turizm Fuarı'nda sahne alan güzel popçu, sınır ötesinde operasyonda olan Türk askerlerine selam gönderdikten sonra "Kalbim Türk halkı ve Mehmetçik'le beraber'' diyerek düşüncelerini paylaştı. Otilla ardından başka bir sürpriz gelişmeden daha bahsetti. Ünlü popçu Koşanadam organizasyonuyla birlikte en yakın zamanda askerler için de bir moral konseri vereceklerini söyledi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 07:48
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