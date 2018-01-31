Kalbim Mehmetçik’le beraber!

Popçu Sinan Akçıl'ın eski aşkı Rumen şarkıcı Otilia'dan Mehmetçiğimize tam destek! Her fırsatta Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren popçu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı verdi. Litvanya Turizm Fuarı'nda sahne alan güzel popçu, sınır ötesinde operasyonda olan Türk askerlerine selam gönderdikten sonra "Kalbim Türk halkı ve Mehmetçik'le beraber'' diyerek düşüncelerini paylaştı. Otilla ardından başka bir sürpriz gelişmeden daha bahsetti. Ünlü popçu Koşanadam organizasyonuyla birlikte en yakın zamanda askerler için de bir moral konseri vereceklerini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.