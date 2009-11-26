Demet Akalın'la barışmayacak

ACEMİLİK POZLARI

Longtable'de düzenlenen 'Salı Partileri' ünlü isimlerin piştisine neden oldu. Geceye tek katılan Mehmet Ali Erbil, "Alişan'a şerefli bir babanın şerefli kızını alacağız" sözleri nedeniyle mahkemelik olduğu Demet Akalın ile yanyana gelmemeye dikkat etti. Akalın partiye sevgilisi Önder Bekensir ile gelirken, Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan yeni sevgilisi Best Model güzellerinden Fulya Sever'le katıldı. Bekensir'in eski eşi Süreyya Yalçın da partide sıradışı kıyafeti ile dikkat çekti.Partiye yalnız gelen Mehmet Ali Erbil "Demet Akalın'ı gördünüz mü?" sorusuna "Görmedim. Görseydim hemen çıkardım. Onurda, gururda sulh olmaz. İnsan niçin yaşar? Bu tür değerleri yere attığımız zaman, hayatımızda değer kalmaz" diye yanıt verdi. Akalın ile barışmayacağının altını çizen Erbil sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bayram Allah'ın izniyle kimseyle barışmayacağım. Seda Sayan'la da dargınız. Onunla belki barışabilirim ama öbür taraf için bu, söz konusu bile değil." Demet Akalın ise partide sevgilisi Önder Bekensir ile, Bekensir'in eski eşi Süreyya Yalçın'ın masasının hemen arkasında sarmaş dolaş eğlendi. Bekensir, eski sevgilisini da görmezden geldi.