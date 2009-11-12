Bütün 'kızlar'ı toplandı!

Rüzgar hızlı esti, içkiyi kapıda bile bırakmadı

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, partinin çıkışında yeni kız arkadaşına çiçek aldı. Sık sık elindeki şampanya şişesini yudumladı.



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Eski nişanlı hızlı çıktı

Türkiye eski güzeli Hande Subaşı'nın eski nişanlısı Can Özgen geceye manken Nur Gümüşdoğrayan ile birlikte geldi. Gümüşdoğrayan, Özgen'den önce eski başbakan Mesut Yılmaz'ın yeğeni Siret Derman ile beraberdi.



DEMET AKALIN RESİMLERİ İÇİN TIKLAYIN Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, partinin çıkışında yeni kız arkadaşına çiçek aldı. Sık sık elindeki şampanya şişesini yudumladı.Türkiye eski güzeli Hande Subaşı'nın eski nişanlısı Can Özgen geceye manken Nur Gümüşdoğrayan ile birlikte geldi. Gümüşdoğrayan, Özgen'den önce eski başbakan Mesut Yılmaz'ın yeğeni Siret Derman ile beraberdi.

Evlilik öncesi çocuk olur

Sevgilisi Eliz Sakuçoğu ile gece gezmesine çıkan Murat Boz, saç stili ile dikkat çeken kız arkadaşı ile şu an için evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Boz, "Babam bir gün kafama vurursa belki evlenirim" derken, evlilik dışı çocuk sahibi olabileceğini de belirtti.



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Gece boyu güldü!

Süreyya Yalçın'dan sonra Bekensir'in kalbini çalmayı başaran, gerek giyimi gerekse yüzünden düşmeyen gülümsemesiyle dikkat çekti.



Eğlenceye devam

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Saba Tümer, eğlenceye tam gaz devam ediyor. Tümer, kendisine yöneltilen sorulara kahkaha atarak cevap verdi.

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