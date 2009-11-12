Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 12.11.2009 00:00
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    • 02.12.2021 16:25
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    Bütün 'kızlar'ı toplandı!

    Eski manken Önder Bekensir, önceki gece Longtable'da çaktırmasa da zor anlar yaşadı. Hayatına giren tüm kadınlar da, onu yalnız bırakmadı!

    Rüzgar hızlı esti, içkiyi kapıda bile bırakmadı
    Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, partinin çıkışında yeni kız arkadaşına çiçek aldı. Sık sık elindeki şampanya şişesini yudumladı.

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    Eski nişanlı hızlı çıktı
    Türkiye eski güzeli Hande Subaşı'nın eski nişanlısı Can Özgen geceye manken Nur Gümüşdoğrayan ile birlikte geldi. Gümüşdoğrayan, Özgen'den önce eski başbakan Mesut Yılmaz'ın yeğeni Siret Derman ile beraberdi.

    DEMET AKALIN RESİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

    Evlilik öncesi çocuk olur
    Sevgilisi Eliz Sakuçoğu ile gece gezmesine çıkan Murat Boz, saç stili ile dikkat çeken kız arkadaşı ile şu an için evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Boz, "Babam bir gün kafama vurursa belki evlenirim" derken, evlilik dışı çocuk sahibi olabileceğini de belirtti.

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    Gece boyu güldü!
    Süreyya Yalçın'dan sonra Bekensir'in kalbini çalmayı başaran, gerek giyimi gerekse yüzünden düşmeyen gülümsemesiyle dikkat çekti.

    Eğlenceye devam
    Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Saba Tümer, eğlenceye tam gaz devam ediyor. Tümer, kendisine yöneltilen sorulara kahkaha atarak cevap verdi.

    İKİ İNSAN BU KADAR MI YAKIŞIR BİRBİRİNE?

    Mekanı terk etti
    Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım geceye son model Lamborgini ile geldi. Ünlü futbolcu, fotoğrafının çekildiğini görünce mekanı terk etti.

    Demet'e sarıldı!
    Gecenin en popüler ismi Önder Bekensir ise mekana Demet Akalın ile birlikte geldi. Çevresine gülücükler atan Bekensir, yaşadığı zor durumu belli etmemeye çalıştı. Bekensir, mekanı yeni sevgilisi Demet Akalın'a sarılarak terk etti.

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    Haberler Magazin Bütün 'kızlar'ı toplandı!
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