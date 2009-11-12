Bütün 'kızlar'ı toplandı!

Rüzgar hızlı esti, içkiyi kapıda bile bırakmadı
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, partinin çıkışında yeni kız arkadaşına çiçek aldı. Sık sık elindeki şampanya şişesini yudumladı.
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Eski nişanlı hızlı çıktı
Türkiye eski güzeli Hande Subaşı'nın eski nişanlısı Can Özgen geceye manken Nur Gümüşdoğrayan ile birlikte geldi. Gümüşdoğrayan, Özgen'den önce eski başbakan Mesut Yılmaz'ın yeğeni Siret Derman ile beraberdi.
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Evlilik öncesi çocuk olur
Sevgilisi Eliz Sakuçoğu ile gece gezmesine çıkan Murat Boz, saç stili ile dikkat çeken kız arkadaşı ile şu an için evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Boz, "Babam bir gün kafama vurursa belki evlenirim" derken, evlilik dışı çocuk sahibi olabileceğini de belirtti.
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Gece boyu güldü!
Süreyya Yalçın'dan sonra Bekensir'in kalbini çalmayı başaran, gerek giyimi gerekse yüzünden düşmeyen gülümsemesiyle dikkat çekti.
Eğlenceye devam
Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Saba Tümer, eğlenceye tam gaz devam ediyor. Tümer, kendisine yöneltilen sorulara kahkaha atarak cevap verdi.
İKİ İNSAN BU KADAR MI YAKIŞIR BİRBİRİNE?
Mekanı terk etti
Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım geceye son model Lamborgini ile geldi. Ünlü futbolcu, fotoğrafının çekildiğini görünce mekanı terk etti.
Demet'e sarıldı!
Gecenin en popüler ismi Önder Bekensir ise mekana Demet Akalın ile birlikte geldi. Çevresine gülücükler atan Bekensir, yaşadığı zor durumu belli etmemeye çalıştı. Bekensir, mekanı yeni sevgilisi Demet Akalın'a sarılarak terk etti.
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, partinin çıkışında yeni kız arkadaşına çiçek aldı. Sık sık elindeki şampanya şişesini yudumladı.
MAGAZİN TURU İÇİN TIKLAYIN
Eski nişanlı hızlı çıktı
Türkiye eski güzeli Hande Subaşı'nın eski nişanlısı Can Özgen geceye manken Nur Gümüşdoğrayan ile birlikte geldi. Gümüşdoğrayan, Özgen'den önce eski başbakan Mesut Yılmaz'ın yeğeni Siret Derman ile beraberdi.
DEMET AKALIN RESİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlilik öncesi çocuk olur
Sevgilisi Eliz Sakuçoğu ile gece gezmesine çıkan Murat Boz, saç stili ile dikkat çeken kız arkadaşı ile şu an için evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Boz, "Babam bir gün kafama vurursa belki evlenirim" derken, evlilik dışı çocuk sahibi olabileceğini de belirtti.
ÜNLÜLERİN ANILARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNLÜLERİN NOSTALJİK FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Gece boyu güldü!
Süreyya Yalçın'dan sonra Bekensir'in kalbini çalmayı başaran, gerek giyimi gerekse yüzünden düşmeyen gülümsemesiyle dikkat çekti.
Eğlenceye devam
Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Saba Tümer, eğlenceye tam gaz devam ediyor. Tümer, kendisine yöneltilen sorulara kahkaha atarak cevap verdi.
İKİ İNSAN BU KADAR MI YAKIŞIR BİRBİRİNE?
Mekanı terk etti
Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım geceye son model Lamborgini ile geldi. Ünlü futbolcu, fotoğrafının çekildiğini görünce mekanı terk etti.
Demet'e sarıldı!
Gecenin en popüler ismi Önder Bekensir ise mekana Demet Akalın ile birlikte geldi. Çevresine gülücükler atan Bekensir, yaşadığı zor durumu belli etmemeye çalıştı. Bekensir, mekanı yeni sevgilisi Demet Akalın'a sarılarak terk etti.