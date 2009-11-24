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    • Magazin
    • 24.11.2009 00:00
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    • 02.12.2021 18:01
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    Yeni sevgilisini görücüye çıkardı

    Evlilik hazırlığı yaptığı Önder Bekensir ile kısa süre önce ayrılan manken, Önder Bekensir ile Demet Akalın'ın birlikteliğinin duyulması üzerine, yeni sevgilisi Yakup Pancar ile ortaya çıktı.

    Gazetecilerin uğrak yeri İstinye Park'a sevgilisi ile gelen manken, böylece yeni sevgilisini de görücüye çıkarmış oldu.


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