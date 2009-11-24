Yeni sevgilisini görücüye çıkardı

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Evlilik hazırlığı yaptığı Önder Bekensir ile kısa süre önce ayrılan manken, Önder Bekensir ile Demet Akalın'ın birlikteliğinin duyulması üzerine, yeni sevgilisi Yakup Pancar ile ortaya çıktı.Gazetecilerin uğrak yeri İstinye Park'a sevgilisi ile gelen manken, böylece yeni sevgilisini de görücüye çıkarmış oldu.