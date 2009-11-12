Duble pişti oldular!

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Eski manken Önder Bekensir, önceki gece Nişantaşı'ndaki Longtable'da çaktırmasa da zor anlar yaşadı. Hayatına giren tüm kadınlar da, onu yalnız bırakmadı!Bekensir, mekana Demet Akalın ile birlikte geldi. Ardından geceye eski eşi Süreyya Yalçın, hemen ardından da eski sevgilisi manken geldi! Çevresine gülücükler atan Bekensir, yaşadığı zor durumu belli etmemeye çalıştı.Bekensir, mekanı yeni sevgilisi Demet Akalın'a sarılarak terk etti.