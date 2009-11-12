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    • Magazin
    • 12.11.2009 00:00
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    • 02.12.2021 17:58
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    Duble pişti oldular!

    Önder Bekensir, Longtable’da düzenlenen salı partilerinde pişti üstüne pişti yaşadı!

    Eski manken Önder Bekensir, önceki gece Nişantaşı'ndaki Longtable'da çaktırmasa da zor anlar yaşadı. Hayatına giren tüm kadınlar da, onu yalnız bırakmadı!

    DEMET AKALIN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÜREYYA YALÇIN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    Bekensir, mekana Demet Akalın ile birlikte geldi. Ardından geceye eski eşi Süreyya Yalçın, hemen ardından da eski sevgilisi manken geldi! Çevresine gülücükler atan Bekensir, yaşadığı zor durumu belli etmemeye çalıştı.

    Bekensir, mekanı yeni sevgilisi Demet Akalın'a sarılarak terk etti.

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