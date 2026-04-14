Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına 1 TL oldu: Bilet nasıl alınır?

İstanbul’un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı, 18 Nisan itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yalnızca 1 TL’ye açıldı. Yeni uygulamayla yerli ziyaretçiler Yerebatan Sarnıcı’nın ziyaret saatlerini araştırıyor. Peki bilet nasıl alınır?

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretini 18 Nisan itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL olarak belirledi.
  • Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık.
  • Müze Kart, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Yerebatan Sarnıcı'nda geçerli değil.
  • Ziyaretçiler biletlerini çevrim içi veya gişelerden satın alabiliyor.

İBB tarafından yapılan son açıklamaya göre, Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücreti 18 Nisan itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL olarak belirlendi. Tarihi mekan haftanın her günü ziyarete açık olurken, kapılar saat 09.00'da açılıyor ve 22.00'de kapanıyor.

MÜZE KART YEREBATAN SARNICI'NDA GEÇERLİ Mİ?

İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı için en çok merak edilen konulardan biri Müze Kart kullanımı. Ancak söz konusu mekân, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler arasında yer almadığı için Müzekart burada geçerli değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sarnıca girişler ücretli olarak yapılıyor.

ZİYARET SAATLERİ

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Kapılar sabah 09.00'da açılırken, ziyaretler akşam 22.00'ye kadar devam ediyor.

BİLET NASIL ALINIR?

Sarnıcı ziyaret etmek isteyenler biletlerini çevrim içi olarak satın alabiliyor. Ayrıca gişeler üzerinden de bilet temin edilebiliyor.

