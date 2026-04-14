İBB tarafından yapılan son açıklamaya göre, Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücreti 18 Nisan itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL olarak belirlendi. Tarihi mekan haftanın her günü ziyarete açık olurken, kapılar saat 09.00'da açılıyor ve 22.00'de kapanıyor.

MÜZE KART YEREBATAN SARNICI'NDA GEÇERLİ Mİ?

İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı için en çok merak edilen konulardan biri Müze Kart kullanımı. Ancak söz konusu mekân, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler arasında yer almadığı için Müzekart burada geçerli değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sarnıca girişler ücretli olarak yapılıyor.

ZİYARET SAATLERİ

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Kapılar sabah 09.00'da açılırken, ziyaretler akşam 22.00'ye kadar devam ediyor.