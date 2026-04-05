Eylül ayında kısa ve animasyon film yapım projeleri, Ekim ayında ise uzun metraj ve ortak yapım projelerine destek kararları alınacak.

Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar, Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, Şeker Fareler – Başlangıç ve Son Peygamber-Hicret adlı animasyon projeleri destek aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına yönelik önemli bir kaynak aktarımını daha hayata geçirdi. 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Bu destekle birlikte yalnızca üretim değil, nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin artırılması hedefleniyor.

USTA YÖNETMENLER VE YENİ İSİMLERLE DESTEK

Desteklenen projeler arasında, uluslararası alanda Türkiye sinemasının en güçlü temsilcilerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi "Yorgun Güneş" de yer aldı.

Altın Palmiye ödüllü yönetmenin projelerine verilen destek, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırma hedefinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yaklaşım, hem deneyimli yönetmenlerin üretimini sürdürmesini hem de yeni kuşak sinemacıların sektöre kazandırılmasını amaçlıyor.