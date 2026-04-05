Sinema sektörüne 2026’da güçlü destek! Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 57 projeye 245 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema sektörüne verdiği güçlü desteği 2026'da da sürdürüyor. Bakanlık, 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağladı. Böylelikle yalnızca üretim değil, nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin artırılması hedefleniyor.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 2026 yılında 27 uzun metraj film projesine 232 milyon 500 bin lira, 30 belgesel film projesine 12 milyon 590 bin lira destek sağladı.
  • Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi Yorgun Güneş desteklenen filmler arasında yer aldı.
  • Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar, Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, Şeker Fareler – Başlangıç ve Son Peygamber-Hicret adlı animasyon projeleri destek aldı.
  • Bakanlık 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla toplam 215 projeye 302 milyon lira destek verdi.
  • Eylül ayında kısa ve animasyon film yapım projeleri, Ekim ayında ise uzun metraj ve ortak yapım projelerine destek kararları alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına yönelik önemli bir kaynak aktarımını daha hayata geçirdi. 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Bu destekle birlikte yalnızca üretim değil, nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin artırılması hedefleniyor.

USTA YÖNETMENLER VE YENİ İSİMLERLE DESTEK

Desteklenen projeler arasında, uluslararası alanda Türkiye sinemasının en güçlü temsilcilerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi "Yorgun Güneş" de yer aldı.

Altın Palmiye ödüllü yönetmenin projelerine verilen destek, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırma hedefinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yaklaşım, hem deneyimli yönetmenlerin üretimini sürdürmesini hem de yeni kuşak sinemacıların sektöre kazandırılmasını amaçlıyor.

Sinemada 57 projeye 245 milyon TL nakit desteği (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır)

ANİMASYON SİNEMASINA STRATEJİK YATIRIM

Bakanlığın 2026 destek programında dikkat çeken başlıklardan biri de animasyon projelerine verilen güçlü destek oldu.

Son yıllarda teknolojik gelişmeler ve kamu destekleriyle ivme kazanan animasyon sektörü, artık yalnızca çocuklara yönelik içerik üretimiyle sınırlı kalmıyor; uluslararası pazarda rekabet eden bir alan haline geliyor.

Kurulda; "Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar", "Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot", "Şeker Fareler – Başlangıç" ve "Son Peygamber-Hicret" adlı projeler de toplantıda desteklenen animasyon film yapım projeleri arasında yer aldı.

Bakanlık, animasyondan kısa filme, senaryo geliştirmeden çekim sonrası süreçlere kadar geniş bir üretim zincirini destekleyerek sektörün bütüncül gelişimini hedefliyor.

BELGESEL FİLMLERE GÜÇLÜ DESTEK

Kültür ve turizm Bakanlığınca belgesel sinemaya olan güçlü destek bu yıl da devam etti. 2026 Mart ayında alınan kararla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira destek aktarıldı.

Türkiye'de nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde ve sektörün bu alanda gelişmesinde önemli rol oynayan destekler bu yıl geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösterdi.

215 PROJEYE GENİŞ KAPSAMLI DESTEK

Bakanlık tarafından 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla toplam 215 projeye toplam 302 milyon lira destek sağlandı.

Bu desteklerle, daha şimdiden geçtiğimiz yıl verilen destek rakamlarına ulaşılmış oldu.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ DAHA ÇEŞİTLİ BİR TÜRK SİNEMASI

Sinema Genel Müdürlüğünün 2026 yılı destek politikası; yalnızca sayısal artışı değil, nitelikli üretimi, uluslararası başarıyı ve sektörün tüm bileşenlerinin birlikte güçlenmesini esas alıyor.

Artan destek miktarı ve çeşitlenen proje başlıklarıyla Türk sineması, hem içerik üretiminde hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırma yolunda yeni bir eşiğe taşınıyor.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Bakanlık tarafından sinema sektörüne sağlanacak destekler artarak devam edecek. Eylül ayında kısa ve animasyon film yapım, senaryo yazım ve proje geliştirme türlerindeki projelere verilecek destekler görüşülecek olup, ekim ayı içerisinde de uzun metraj ,çekim sonrası ve ortak yapım türündeki projelere verilecek desteklere karar verilecek.

