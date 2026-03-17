Tarih yuvasına dönüyor: Kanada ile ilk resmi iade süreci tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk resmi kültür varlığı iadesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kanada Federal Mahkemesi kararıyla 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması Türkiye’ye iade edilirken bu süreç Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk resmi iade olmasıyla tarihi bir nitelik taşıyor. Aynı zamanda uluslararası hukuk açısından da emsal oluşturdu.

  • Kanada'dan Türkiye'ye ilk resmi kültür varlığı iadesi kapsamında 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması 30 Mart'ta Ottawa'da düzenlenen törenle teslim edildi.
  • Kanada Federal Mahkemesi 11 Eylül 2025 tarihli kararıyla 17-19. yüzyıllar arasına tarihlenen eserlerin Türkiye'ye ait kültür varlıkları olduğuna hükmetti.
  • Eserler Ocak 2024'te İstanbul'dan Vancouver'a götürülmek istenirken Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından durduruldu.
  • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz eserleri Kanada Koruma Enstitüsü'nde Kanadalı yetkililerden teslim aldı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iade sürecinin 1970 UNESCO Sözleşmesi kapsamında uluslararası iş birliğinin somut örneği olduğunu belirtti.

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme Kanada'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk resmi kültür varlığı iadesi olarak kayıtlara geçti. Kanada'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen iade süreciyle 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması dün akşam ülkemize teslim edildi.

Bakan Ersoy iade sürecini X hesabından duyurdu.

BAKAN ERSOY MÜJDEYİ VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yeni bir iade sürecini daha sonuçlandırdıklarının müjdesini vererek gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kanada'dan Türkiye'ye ilk resmi kültür varlığı iadesi kapsamında 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması 30 Mart'ta Ottawa'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mirasımıza sahip çıkıyor, tarihin emanetlerini doğduğu topraklara kavuşturuyoruz...Yeni bir iadeyi daha sonuçlandırdık. Kanada'dan Türkiye'ye ilk resmi iadeyi dün akşam gerçekleştirdik. 17.-19. yüzyıllar arasına tarihlenen 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışmasını Kanada'nın başkenti Ottawa'da teslim aldık. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından başlatılan süreci büyük bir titizlikle yürüterek bilimsel ve hukuki mücadelemizi sonuçlandırmış olduk. Kanada Federal Mahkemesinin kararıyla eserler şimdi anavatanına dönecek. Bu iade, uluslararası alanda da güçlü bir emsal niteliği taşıyor. Yasa dışı yollarla bu topraklardan koparılan her eserin izini sürüyor ve tek tek geri alıyoruz. Süreci başarıyla yürüten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Ottowa Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Kanada Federal Mahkemesi 11 Eylül 2025 tarihli kararıyla 17-19. yüzyıllar arasına tarihlenen eserlerin Türkiye'ye ait kültür varlıkları olduğuna hükmetti.

TÖREN OTTAWA'DA GERÇEKLEŞTİ

Eserler, 30 Mart'ta Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Kanada Koruma Enstitüsü'nde düzenlenen törenle Türkiye'ye resmen teslim edildi. Eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz Kanadalı yetkililerden teslim aldı.

Eserler Ocak 2024'te İstanbul'dan Vancouver'a götürülmek istenirken Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından durduruldu.

Bu iade süreci 1970 UNESCO Sözleşmesi kapsamında uluslararası iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilirken kültürel mirasın korunmasına yönelik küresel dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

KANADA'DAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ İADE

Kanada Federal Mahkemesinin 11 Eylül 2025 tarihli kararı doğrultusunda alınan iade kararıyla birlikte Kanada'dan Türkiye'ye ilk kez resmi bir kültür varlığı iadesi gerçekleştirildi. Bu yönüyle karar uluslararası kültür varlığı hukukunda emsal niteliği taşıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz eserleri Kanada Koruma Enstitüsü'nde Kanadalı yetkililerden teslim aldı.

17 İLE 19. YÜZYIL ARASINDA TARİHLENİYOR

İade edilen eserler farklı yazma eser ciltlerinden kopartılmış 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışmasından oluşuyor. 17 ile 19'uncu yüzyıllar arasına tarihlenen bu eserlerin Arapça ve Osmanlı Türkçesi metinler içerdiği, fıkıh, tasavvuf, tarih ve edebiyat alanlarına ışık tuttuğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde yazma eser sayfalarının özgün ciltlerinden koparıldığı ve bazı varaklara sonradan modern minyatürler eklendiği tespit edildi. Bu müdahalelerin sahtecilik ve ticari amaçlı olduğu, eserlerin kültür varlığı niteliğini koruduğu değerlendirildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ

Eserler, Ocak 2024'te İstanbul'dan Vancouver'a götürülmek istenirken Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından durduruldu. Sürecin Kanada Miras Bakanlığına intikal etmesinin ardından Türkiye ile resmi temas kuruldu ve teknik ile hukuki süreç başlatıldı.

Türkiye'nin sunduğu bilimsel raporlar ve hukuki belgeler doğrultusunda Kanada Federal Mahkemesi, eserlerin 2863 sayılı kanun kapsamında Türkiye'ye ait kültür varlıkları olduğuna hükmederek iade kararı verdi. Kanada'dan gerçekleştirilen bu ilk resmi iade yalnızca eserlerin dönüşü değil aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası iş birliğinin geldiği noktayı da ortaya koydu.

