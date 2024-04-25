22. Geleneksel idefix Kitap Festivali’nin bitmesine sayılı günler kaldı

idefix; çok satanlardan yeni çıkanlara, çocuk kitaplarından sınav kitaplarına sayısız ürünü bu dönemde özel avantajlarla kullanıcılarına ulaştırıyor.

Gerçekleştirdiği dönüşümle; elektronikten spor-outdoor'a, anne bebekten küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix, milyonlarca kitabı da 1996 yılından beri okuyucularıyla buluşturuyor ve yıllardır Nisan ayında gerçekleştirdiği festival ile kitapseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İDEFİX'TEN TÜM İNDİRİMLERE EK 500 TL ÜZERİ KİTAP ALIŞVERİŞLERİNDE SEPETTE 50 TL İNDİRİM!

idefix; 1-30 Nisan arasında gerçekleşecek Kitap Festivali'nde, sunduğu tüm indirimlere ek 500 TL üzeri kitap alışverişlerinde sepette 50 TL indirim fırsatını da okuyucularına sunuyor.

2024 YILININ İLK AYLARINDA KİTAPLARA İLGİ ARTTI…

2024 yılının ilk iki ayında talebe karşılık verebilmek için toplam kitap üretimi 58.755.038 olurken bu rakamın 19.981.056 adedi eğitim, 30.404.887 adedi ise kültür kitaplarından oluştu. idefix bünyesindeki diğer satıcıların toplam kitap çeşidi ise 253.409 adedi buldu. Türkiye'nin en geniş kitap seçkisine sahip idefix kitapseverlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek portföyü ile onların yanında olmaya devam ediyor.

İDEFİX'TE HER KATEGORİDEN KİTABA ULAŞMAK MÜMKÜN

Pek çok farklı kategoride kullanıcılarının taleplerine hızla yanıt veren idefix, edebiyat, eğitim, çocuk, araştırma-tarih, gençlik, bilim, sanat-tasarım ve felsefe başta olmak üzere farklı türlerde kitapları okuyucularıyla buluşturuyor. Yabancı dilde kitaplarda her dilden alternatife olanak sağlayan idefix, aynı zamanda halihazırda pazarda olmayan kitapları yurt dışından getirme opsiyonunu da müşterilerine sağlıyor.