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22. Geleneksel idefix Kitap Festivali’nin bitmesine sayılı günler kaldı

1996 yılında “Türkiye’nin Kitapçısı” olma hayaliyle kurulan idefix; yaklaşık 300.000 çeşit kitap ile bu yıl yirmi ikincisi düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş olan kitap festivalinde tüm indirimlere ek 500 TL ve üzeri kitap alışverişlerinde sepette 50 TL indirim sunuyor.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 11:49 Güncelleme 25 Nisan 2024, 11:49
22. Geleneksel idefix Kitap Festivali’nin bitmesine sayılı günler kaldı

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idefix; çok satanlardan yeni çıkanlara, çocuk kitaplarından sınav kitaplarına sayısız ürünü bu dönemde özel avantajlarla kullanıcılarına ulaştırıyor.

Gerçekleştirdiği dönüşümle; elektronikten spor-outdoor'a, anne bebekten küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix, milyonlarca kitabı da 1996 yılından beri okuyucularıyla buluşturuyor ve yıllardır Nisan ayında gerçekleştirdiği festival ile kitapseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İDEFİX'TEN TÜM İNDİRİMLERE EK 500 TL ÜZERİ KİTAP ALIŞVERİŞLERİNDE SEPETTE 50 TL İNDİRİM!
idefix; 1-30 Nisan arasında gerçekleşecek Kitap Festivali'nde, sunduğu tüm indirimlere ek 500 TL üzeri kitap alışverişlerinde sepette 50 TL indirim fırsatını da okuyucularına sunuyor.

2024 YILININ İLK AYLARINDA KİTAPLARA İLGİ ARTTI…
2024 yılının ilk iki ayında talebe karşılık verebilmek için toplam kitap üretimi 58.755.038 olurken bu rakamın 19.981.056 adedi eğitim, 30.404.887 adedi ise kültür kitaplarından oluştu. idefix bünyesindeki diğer satıcıların toplam kitap çeşidi ise 253.409 adedi buldu. Türkiye'nin en geniş kitap seçkisine sahip idefix kitapseverlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek portföyü ile onların yanında olmaya devam ediyor.

İDEFİX'TE HER KATEGORİDEN KİTABA ULAŞMAK MÜMKÜN
Pek çok farklı kategoride kullanıcılarının taleplerine hızla yanıt veren idefix, edebiyat, eğitim, çocuk, araştırma-tarih, gençlik, bilim, sanat-tasarım ve felsefe başta olmak üzere farklı türlerde kitapları okuyucularıyla buluşturuyor. Yabancı dilde kitaplarda her dilden alternatife olanak sağlayan idefix, aynı zamanda halihazırda pazarda olmayan kitapları yurt dışından getirme opsiyonunu da müşterilerine sağlıyor.

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