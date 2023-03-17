Kalyon Kültür’den ücretsiz atölyeler

İstanbul'un kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020'den itibaren pek çok eserin sanatseverlerle buluşmasına sağlayan Kalyon Holding iştiraki Kalyon Kültür, 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap eden eğitim atölyeleri ile kişisel gelişime imkân tanıyor.
Kalyon Kültür, Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturuyor. Birbirinden değerli içerik ve yapımları kültür hazinemize kazandıran Kalyon Kültür, karikatürden fotoğrafçılığa, perküsyondan sanat tarihine çeşitli atölyeleri ücretsiz sunuyor.
Kalyon Kültür, Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturuyor. Birbirinden değerli içerik ve yapımları kültür hazinemize kazandıran Kalyon Kültür, karikatürden fotoğrafçılığa, perküsyondan sanat tarihine çeşitli atölyeleri ücretsiz sunuyor.