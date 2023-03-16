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    Kalyon Kültür 7’den 70’e herkesi atölyelerine bekliyor

    Kalyon Kültür, 3 yıldır faaliyet gösterdiği Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak’ta ev sahipliği yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile şehrin uğrak noktası olmayı hedefliyor. Kalyon Kültür, 7’den 70’e herkese hitap eden ve ücretsiz olan çeşitli atölyelerine İstanbulluları davet ediyor.

    takvim.com.tr
    Kalyon Kültür 7’den 70’e herkesi atölyelerine bekliyor

    İstanbul'un kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020 yılından itibaren pek çok eserin sanatseverlerle buluşmasına sağlayan Kalyon Holding iştiraki Kalyon Kültür, 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap eden eğitim atölyeleri ile kişisel gelişime imkân tanıyor.

    Kalyon Kültür, 18. yüzyılın sonlarında inşa edilen Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta ev sahipliği yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile şehrin uğrak noktası olmayı hedeflerken, kişisel gelişime de katkı sağlamayı amaçlıyor. Birbirinden değerli içerik ve yapımları kültür hazinemize kazandıran Kalyon Kültür, karikatürden fotoğrafçılığa, perküsyondan sanat tarihine çeşitli atölyelerin kapılarını İstanbullulara ücretsiz olarak açıyor.

    Kalyon Kültür, bireysel olduğu gibi grup olarak da katılabilinen atölyeleri ile farklı deneyimlere imza atmayı ve keyifli zaman geçirmeyi vadediyor. Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen ve her ay yenilenen atölyelere katılmak için internet üzerinden kayıt yaptırmak yeterli. Kendini kültürel üretimi destekleyen, disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumu olarak tanımlayan Kalyon Kültür'ün, atölyeleri hakkında detaylı bilgiye https://www.kalyonkultur.org/etkinlik-liste/ adresinden ulaşmak mümkün.

        Sanatın mekânı Taş Konak'ın tarihi

        Taş Konak, II. Abdülhamit tarafından 1889 yılında yaptırılarak; valilik, nazırlık, vezirlik, Şûra-yı Devlet Reisliği görevlerinde bulunmuş devlet adamı Mehmet Raif Paşa'ya tahsis edilmiştir. Taş Konak, Mehmet Raif Paşa, Servet Hanım ve kızları değerli şair İhsan Raif Hanım'a farklı dönemlerde ev sahipliği yapmıştır.

        Türk Sanat Müziği'nin önemli klasikleri arasında yer alan "Kimseye Etmem Şikâyet" adlı şiirin yazarı Şair İhsan Raif Hanım'ın deyimiyle Taş Konak; şiirin, musikinin, sanatın beslendiği bir mekândır. 2020 yılından itibaren Kalyon Kültür olarak hizmete açılan Taş Konak, günümüz kültür ve sanat üretiminin geçmişle kurduğu bağlarla beslendiği, genç bir toplumsal buluşma mekânı olarak yaşamına devam etmektedir.

        Kalyon Kültür'ün Mart ayı, ücretsiz atölye ve workshopları;

        • 21 ve 28 Mart Salı / Biyomimikri Atölye-Workshop, Eğitmen Ümit Dizdar
        • 22 ve 29 Mart Çarşamba / Karikatür Atölyesi, Eğitmen Ayşen Baloğlu
        • 23 Mart Perşembe / Mühür Atölyesi, Eğitmen Gülay Seven
        • 24 Mart Cuma / Beden Perküsyonu Ritim Atölyesi, Eğitmen Çağlar Sargın
        • 26 Mart Pazar / Sanat Tarihinin Modaya Yön Veren Kadınları, Eğitmen Aslı Bora
        • 30 Mart Perşembe / Belgesel Fotoğrafçılığında İnsan Tasviri, Eğitmen Hilal Bayar

        Etkinlik Kayıt için:

        etkinlik@kalyonkultur.org

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        Haberler Kültür-Sanat Kalyon Kültür 7’den 70’e herkesi atölyelerine bekliyor
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