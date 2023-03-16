Kalyon Kültür 7’den 70’e herkesi atölyelerine bekliyor

Kalyon Kültür, bireysel olduğu gibi grup olarak da katılabilinen atölyeleri ile farklı deneyimlere imza atmayı ve keyifli zaman geçirmeyi vadediyor. Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen ve her ay yenilenen atölyelere katılmak için internet üzerinden kayıt yaptırmak yeterli. Kendini kültürel üretimi destekleyen, disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumu olarak tanımlayan Kalyon Kültür'ün, atölyeleri hakkında detaylı bilgiye https://www.kalyonkultur.org/etkinlik-liste/ adresinden ulaşmak mümkün.