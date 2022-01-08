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    Kesişme: İyi ki Varsın Eren 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu! Galada duygusal anlar yaşandı

    Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" bir haftada yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu. İsmail Hacıoğlu ise izleyiciden büyük ilgi gören filmin galasında duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Kesişme: İyi ki Varsın Eren 2022’nin en iyi giriş yapan filmi oldu!

    Sinema izleyicisinin beğenisini kazanan TRT ortak yapımı filmler, rakiplerini geride bırakarak yılın en iyi giriş yapan filmleri oldu.

    Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" bir haftada yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu.

    Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi, kısa sürede yüz binlerce kişi izledi.

        Film, "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", "The Matrix Resurrections", "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" gibi iddialı filmleri geride bırakarak bir haftalık gişe sayılarında fark attı.

        GALADA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI!
        Şehit Ferhat Gedik'e hayat veren İsmail Hacıoğlu, galada yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

        Kelimeler boğazında düğümlenen ünlü oyuncu, "Keşke hiç yaşanmasaydı bunlar. Ancak olmuşun üstüne konuşmak biraz zor geliyor insana. Bütün şehit ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin" dedi.
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        Haberler Kültür-Sanat Kesişme: İyi ki Varsın Eren 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu! Galada duygusal anlar yaşandı
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