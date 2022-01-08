Kesişme: İyi ki Varsın Eren 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu! Galada duygusal anlar yaşandı

Sinema izleyicisinin beğenisini kazanan TRT ortak yapımı filmler, rakiplerini geride bırakarak yılın en iyi giriş yapan filmleri oldu.
Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" bir haftada yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu.
Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi, kısa sürede yüz binlerce kişi izledi.