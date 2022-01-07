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    Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” okurlarıyla buluştu

    Aktüel Tarih Dergisi'nin ilk sayısı 7 Ocak 2021 Cuma günü itibarıyla raflardaki yerini aldı. Aktüel Tarih, 192 sayfalık içeriği ile sadece tarih severlere değil, genel okuyucu kitlesine hitap edecek.

    “Aktüel Tarih” okurlarıyla buluştu

    'İspat edilemeyen bilgi sadece dedikodudur' düşüncesiyle Aktüel Tarih ekibi haftalarca sahada araştırmalar yaptı, fotoğraflar çekip belgeler derledi ve nihayetinde güçlü bir görsel arka planla hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik ortaya çıkartıldı.

    Ahmet Yaşar Ocak, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Safiyüddin Erhan ve Hayri Kaplan gibi alanında uzman isimlerle birlikte çalışıldı ve sadece bugün değil yarın da üzerinde konuşulacak yepyeni tezler sayfalarda yerini aldı.

    Sadece tarih değil; sanat tarihi, edebiyat, felsefe gibi disiplinlerin de içeriğe dâhil edildiği yepyeni bir soluk olan Aktüel Tarih için kitaplığınızda muhakkak bir yer açın.

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    Haberler Kültür-Sanat Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” okurlarıyla buluştu
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