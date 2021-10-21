Genç bir edebiyat dehası Beyza Alkoç Aydın kimdir?

İstanbul'un Fatih ilçesinde 15 Şubat 1996 yılında dünyaya gelen Beyza Alkoç Aydın, günümüz Türk Edebiyatının en çok okunanlar arasında bulunan eserlere sahip güçlü ve başarılı bir kalemi olan genç yazar. Pek çok kişi yazılarını okurken zamanın su gibi aktığını belirtirken pek çok kişi ise Alkoç Aydın'ın kitapları ile bambaşka dünyalara gittiğini tarif ediyor. Onu bu kadar başarıya götüren ve bu kadar çok okunmasını sağlayan ise yetenek ve çocukluğundan bu yana tecrübe kazandığı yazı yazma isteği tabi ki. Çoğu internet sitesinde ve kitap marketlerinde satışa sunulan kitapları ise en çok okunanlar arasında yer almayı başardı bile. Özellikle gençler arasında çok popüler olan ve okunan Alkoç'un sırrı ise güçlü kalemi.

Eserlerini ilk başta online bir kitap platformundan yayımlayan Alkoç daha sonra basılı yayımcılık ile romanlarını kitap halinde sevenleri ile buluşturdu. Gördüğü büyük ilgi nedeni ile bugün basılı yayıncılıkta en çok okunan kitaplar arasında bulunan Alkoç kitapları büyük bir başarı ve takdiri de hak ediyor.

Edebiyata olan ilgisi ve yeteneğini henüz çocuk yaşlarda keşfeden Beyza Alkoç Aydın, kitapları ile okuyucularını başka dünyalara götürüyor. Gelecekte çok büyük bir yazar olacağının da sinyali ise kitaplarının okunma başarısında gizleniyor. Çocukluk ve ilk gençlik çağlarında filmler ve kitaplar üzerine yeni senaryo ve kurgular üretmeye başlayan Alkoç, 'Fanfiction' ismi verilen öyküleri ile daha o dönemlerde dahi dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Genç yazar aynı zamanda tiyatro türündeki denemeleri ile de dikkatleri bir kez daha topladı. Edebiyata olan bu ilgisi ve sevgisi eğitim hayatı boyunca hikâye dalında pek çok birincilik ve ödül getirdi genç yazara.

İlk kitabı olan 'Sınır' henüz 18 yaşında iken basılmış ve okuyucuları ile buluşmuştu. Bu konu ile ilgili çocukluk hayallerini çok erken gerçekleştiren yazar gerek basılı ortamlarda gerekse de çevrim içi platformlarda romanlarını yayımlamaya devam etti. Zaman içerisinde kaleminin türü değişen yazarın ilk yazdığı öyküler aşk temalı konulara dayanmakta idi. Daha sonra bilim kuru üzerine yazan Beyza Alkoç korku ve gerilim üzerine yazabilme yeteneğini keşfedince 'Karantina' isimli roman serisini de yayımlamış oldu. Bu roman serisi ile büyük bir ses getiren yazar hayran kitlesini çok yukarıya taşıdı.

Beyza Alkoç'un yalnızca 2015 yılından 2020 yılına kadar yayınlanmış olan dokuz adet romanı bulunmaktadır. Aynı zamanda Mütercim Tercümanlık ve Sosyoloji alanında lisans öğrenimi gören Alkoç üretmeye ve edebiyata olan ilgisini ve yeteneğini de geliştirmeye çalıştığının altını çiziyor önemle. Sevilen ve popüler olan yazar her kitabı ile başka dünyaların kapısını açarken okuyucuyu sıkmayan aksine merak ettiren ve içine çeken kitaplar ile büyülüyor. Ayrıca Beyza Alkoç'u yakından tanımak ve kitapları ile ilgili son gelişmeleri ondan duymak istiyorsanız @beyzalkoc adresinden kendisini takip edebilirsiniz.