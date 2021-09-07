Tayfa 35 başlıklı sergi İstanbul Art Week kapsamında Akaretler 35 numarada sanatseverleri bekliyor

Vision Art Platform, toplumun en kırılgan kesiminlerinden birini oluşturan sanatçılar için üretimin, paylaşmanın, yer değiştirmenin ve her anlamda beslenmenin bu derece zorlaştığı bir dönemde, fırtınanın tam kalbinde bir buluşma noktası olmak niyetiyle yola çıktı.