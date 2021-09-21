19 milyondan fazla düğümden oluşacak! Kutsal emanetlerin üzerinde sergileneceği halı için 6 kişi durmaksızın çalışıyor

Halılarıyla ünlü Hereke bölgesindeki Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda, Topkapı Sarayı'nın kutsal emanetlerin sergileneceği oda için 77 metrekarelik halı hazırlanıyor.
Şu anda yüzde 70'inden fazlası tamamlanan halının yapımında çalışan 6 kişi, her gün attıkları 55 bin düğümle halıya 2 santimetre daha ekliyor. 2022 yılının Ocak ayında tamamlanması planlanan halı bittiğinde toplam 19 milyon 307 bin 11 düğümden oluşacak. Gördes düğümü tekniğiyle dokunan halı, tamamlanınca Topkapı Sarayı'nda kullanılacak.
"KUTSAL EMANETLERİN TABAN HALISI OLACAK"
Desinatör Kıvanç Öker, halıdan bahsederek, "Bu halı, Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Odası'na taban halısı olarak dokunmaktadır.