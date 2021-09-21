19 milyondan fazla düğümden oluşacak! Kutsal emanetlerin üzerinde sergileneceği halı için 6 kişi durmaksızın çalışıyor

Şu anda yüzde 70'inden fazlası tamamlanan halının yapımında çalışan 6 kişi, her gün attıkları 55 bin düğümle halıya 2 santimetre daha ekliyor. 2022 yılının Ocak ayında tamamlanması planlanan halı bittiğinde toplam 19 milyon 307 bin 11 düğümden oluşacak. Gördes düğümü tekniğiyle dokunan halı, tamamlanınca Topkapı Sarayı'nda kullanılacak.