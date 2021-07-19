İtalya'da kütüphane arşivine hapsolmuş 5 asırlık Fatih Sultan Mehmet epiği keşfedildi

"BU ESERİN BELLİNİ'NİN FATİH PORTRESİNDEN HİÇBİR FARKI YOKTUR"

Batı'daki Türk ve İslam algısı üzerine eşi Filiz Barın Akman ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Beyazıt Akman, "Biz sürekli yeni kaynaklar bulmaya çalışıyorduk. Araştırmalarımızda birkaç sefer bu esere ve yazara atıfta bulunulduğunu gördük ama eseri hiç görmemiştik. Bu esere yapılan atıflar da atıf üzerinden atıf veriyordu. Eseri baştan sona okuyup yorumlayan bir çalışmayla karşılaşmadık." dedi.

Beyazıt Akman, eserin 1978'de İtalya'da basılmış bir tıpkı basımın ellerinde bulunduğunu söyleyerek, orijinal Latince el yazmasına da İsviçre'nin Genevre şehrindeki Bibliotheque de Geneve kütüphanesinden ulaşmaya çalışacaklarının altını çizdi.