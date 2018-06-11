Orhan Gazi'nin İznik'i 1331 yılında fethetmesiyle kiliseden camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Camii (Orhan Camii), hem tarihteki önemi hem de manevi atmosferiyle gerek ülkenin gerekse dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.Dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya mabedinin, Romalılar döneminde de tapınak olarak kullanıldığı, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde 7'nci yüzyılda yapının üzerine bazilika inşa edildiği biliniyor.
İznik'in simgesi: Ayasofya Camii
Orhan Gazi'nin 1331 yılında İznik'i fethetmesiyle kiliseden camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Camii, mimarisi ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.
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