Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve bir dönem Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan iki tarihî yapıdaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy'un talimatıyla başlatılan çalışmalar tamamlandığında, Yedi Güzel Adam olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alâeddin Özdenören ve Ali Kutlay'a ayrılan müze alanında bu isimlerin edebiyatını tanıtan sergilere, özel koleksiyonlara ve eserlerinin ilk baskılarına yer verilecek. Halk kütüphanesi ve şiir kütüphanesini de bünyesinde barındıracak kompleks, yaklaşık 50 bin kitap kapasitesiyle aynı anda 300 kişiye hizmet verecek.

Bir dönem Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihî yapılar, Bakan Ersoy'un talimatıyla bu kez kitapların, edebiyatın, şiirin ve kültür sanat etkinliklerinin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan tarihî yapılardaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Ersoy, Yedi Güzel Adam Halk Kütüphanesi ve Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olarak hizmet vermesi planlanan iki yapıda yürütülen güçlendirme, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.