Analiz sonucunda hazırlanan bilimsel rapor, heykelin Bubon'daki Sebasteion yapısında dikili bulunduğunu doğrulayan önemli kanıtlardan biri oldu.

Bubon'dan kaçırılan eserlerin iadesi için yürütülen çalışmalarda, ABD'deki Cleveland Müzesi'nde bulunan Marcus Aurelius heykeli üzerinde bilimsel incelemeler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, heykelin 3 boyutlu taramasını gerçekleştirdi.

Zeynep Boz, tarihi eserlerin Türkiye'ye dönüş sürecinde Jale İnan'ın bilimsel mirasının önemini şu sözlerle anlattı: "Galiba hepimizin kalbinde ortak olan Jale Hoca'yı hatırlamaktı."

Zeynep Boz, bu örneğin kültürel mirasın korunmasında kararlı takibin önemini gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir eserin bazen 98 yıl sonra bile Türkiye'ye gelebildiğini gördük biz. Ama dikkatli bir takiple, inatlı bir takiple. Bunun gibi vakalar oldukça bizim inadımız devam edecek."

Kültür varlıklarının iadesinde uzun yıllar süren takibin sonuç verdiği örneklerden biri de Boğazköy Sfenksi oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Halil Edhem Bey'in Osmanlı döneminde başlattığı iade girişimleri, yıllar boyunca sürdürüldü.

Jale İnan'ın 1973 yılında yayımladığı bilimsel çalışma, Bubon heykellerinin kökeninin belirlenmesinde önemli rol oynadı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

TROYA'NIN KAYIP HAZİNELERİ İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'nin iadesini talep ettiği kültür varlıkları arasında Troya hazineleri de bulunuyor. Heinrich Schliemann'ın 1870'li yıllarda Troya'da gerçekleştirdiği kazılarda çok sayıda eser Osmanlı topraklarından yurt dışına kaçırıldı.

Zeynep Boz, Schliemann'ın bilimsel arkeoloji yöntemlerinden uzak, hazine bulmaya odaklanan yaklaşımının Troya'daki arkeolojik katmanlara ciddi zarar verdiğini belirtti. Kazılar sırasında eserlerin tarihi ve bilimsel bağlamlarından koparılmasının, geçmişe ilişkin önemli bilgilerin kaybedilmesine yol açtığını ifade etti.Osmanlı yönetiminin eserlerin yurt dışına çıkarılmasını engellemeye yönelik girişimlerine rağmen Troya hazinelerinin önemli bir bölümü ülke dışına götürüldü.

Bu eserlerin bir kısmı bugün Rusya'daki Puşkin ve Etmitaj müzelerinde bulunuyor.



TROYA'NIN 24 ALTIN TAKISI ABD'DEN GERİ ALINDI

Troya hazinelerinin iadesine yönelik girişimler sürerken, 2012 yılında önemli bir sonuç elde edildi.

ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi Müzesinde bulunan Troya kökenli 24 parçalık altın takı grubunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. Türkiye, yurt dışındaki diğer Troya eserlerinin geri getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

TARİHİ ESERLERLE BİRLİKTE BİLİMSEL VERİLER DE KAYBOLUYOR

Zeynep Boz, kültür varlığı kaçakçılığının yalnızca tarihi eserlerin ülke dışına çıkarılmasından ibaret olmadığını belirtti.

Kaçak kazılar sırasında eserlerin bulundukları yapılardan, arkeolojik katmanlardan ve diğer buluntulardan koparılmasının bilimsel araştırmaları da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bir eserin hangi yapıda ve hangi diğer buluntularla birlikte bulunduğuna ilişkin bilgilerin arkeoloji açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Boz, şunları söyledi: "Her eser kaçırıldığında evet, biz fiziki olarak bir millî varlığımızı da kültürel varlığımızı da kaybediyoruz. Ama bununla beraber bu ülkenin müreffeh medeniyetler seviyesindeki yerinin temini olan bilimsel verinin de gittiğini ve Türk bilim insanlarının bu verilerden mahrum kaldığını da hatırlayacağız."

ESKİ BİR DERGİ KAYDI HEYKELİN İADE YOLUNU AÇTI

Kültür ve Turizm Bakanlığının uluslararası müzelerle yürüttüğü iş birliklerinin bir örneği de ABD'deki Denver Müzesinde yaşandı.

Müze, kendi koleksiyonunda yaptığı köken araştırmalarında Türkiye'ye ait olduğu değerlendirilen bir heykel başını belirledi.

Eserin Türkiye'ye iadesi için girişimde bulunan müzenin araştırmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının bulduğu tarihi kayıtlarla desteklendi. Uzmanlar, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nde yayımlanan eski bir kaydı tespit ederek eserin Anadolu ile bağlantısını ortaya koydu.

Böylece müzenin başlattığı araştırma, bilimsel belgelerle desteklenen bir iade sürecine dönüştü.

Boz, uluslararası müzelerin kendi koleksiyonlarındaki eserlerin kökenini araştırma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlamasının önemine işaret etti.