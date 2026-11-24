Anadolu'nun kayıp hazineleri Türkiye'ye dönüyor! 100 tarihi eser ABD'den geri alındı: 60 yıllık sır bilimsel kanıtlarla çözüldü
Anadolu'dan yıllar önce kaçırılarak dünyanın farklı müzelerine ve koleksiyonlarına götürülen tarihi eserlerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla ABD'den 100 eser iade alındı. Burdur'daki Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Roma dönemi heykellerinin izini süren uzmanlar, 60 yıl öncesine uzanan kaçakçılık zincirini 3 boyutlu taramalar ve laboratuvar analizleriyle aydınlattı. Boğazköy Sfenksi 98 yıl sonra Türkiye'ye dönerken, Troya'nın yurt dışındaki kayıp hazineleri için mücadele devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, eserlerin iadesinin perde arkasını ve yıllardır sürdürülen çalışmaları anlattı.
Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını oluşturan ve geçmişte yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan tarihi eserlerin Türkiye'ye kazandırılması için yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının uluslararası iş birlikleriyle yürüttüğü süreç kapsamında ABD'den 100 tarihi eserin iadesi sağlandı.
Bir televizyon programında iade süreçlerini anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, onlarca yıl öncesine ait kazı raporlarından müze envanterlerine, savcılık tutanaklarından 3 boyutlu taramalara kadar çok sayıda bilimsel ve hukuki belgenin kullanıldığını belirtti. Boz, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un ortaya koyduğu iradenin, kurumsal yapılanmaya verdiği önemin ve uzman ekiplere duyduğu güvenin yürütülen çalışmalarda belirleyici rol oynadığını ifade etti.
ABD'DEN 100 TARİHİ ESER TÜRKİYE'YE KAZANDIRILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, yürütülen çalışmalarda tarihi belgeler, müze kayıtları, laboratuvar analizleri ve uluslararası iş birliklerinden yararlanıldığını anlattı.
Boz, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un kurumsal yapılanmaya verdiği önemin ve uzman ekiplere duyduğu güvenin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirdiğini belirtti.
2020 yılında kaçakçılıkla mücadele alanındaki kurumsal yapılanmanın daire başkanlığı düzeyine genişletilmesiyle uluslararası muhataplarla doğrudan temas kurulmasının ve iş birliklerinin geliştirilmesinin kolaylaştığını ifade etti.
60 YILLIK SIRRI ÇÖZEN BİLİMSEL İPUÇLARI
Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler arasında Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Roma dönemi bronz heykelleri de bulunuyor. Antik kentteki Sebasteion yapısında imparator kültü kapsamında sergilenen heykellerin önemli bir bölümü, 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılarla yurt dışına çıkarıldı.
Uluslararası müze koleksiyonlarına giren eserlerin Anadolu kökeninin kanıtlanması için uzun yıllar süren araştırmalar gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Prof. Dr. Jale İnan'ın 1973 yılında yayımladığı bilimsel çalışma, heykellerin kökenine ilişkin araştırmalarda önemli bir kaynak oldu.
Jale İnan, Pisidia bölgesinden geldiği belirtilen dört bronz heykel üzerinde çalışırken Bubon'da daha önce ele geçirilen bir heykelle bağlantı kurdu.
MARCUS AURELIUS HEYKELİNDEKİ İZ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Bubon'dan kaçırılan eserlerin iadesi için yürütülen çalışmalarda, ABD'deki Cleveland Müzesi'nde bulunan Marcus Aurelius heykeli üzerinde bilimsel incelemeler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, heykelin 3 boyutlu taramasını gerçekleştirdi.
Dijital incelemede heykelin ayağındaki kurşun kenet ile Bubon Antik Kenti'ndeki Sebasteion yapısında bulunan kaidenin yuvasının örtüştüğü belirlendi.
Ardından heykelden ve kaideden alınan kurşun örnekleri, Almanya'daki Tübingen Üniversitesinin uzman laboratuvarlarında karşılaştırmalı analize tabi tutuldu.
Analiz sonucunda hazırlanan bilimsel rapor, heykelin Bubon'daki Sebasteion yapısında dikili bulunduğunu doğrulayan önemli kanıtlardan biri oldu.
JALE İNAN'IN 1973'TEKİ ÇALIŞMASI İADENİN YOLUNU AÇTI
Bubon heykellerinin kökeninin belirlenmesinde Prof. Dr. Jale İnan'ın yıllar önce yürüttüğü araştırmalar önemli rol oynadı. Burdur Müzesi kayıtları, 1967 yılında jandarma operasyonuyla ele geçirilen bronz heykel ve Sebasteion'da gerçekleştirilen kurtarma kazıları, eserlerin aynı yapıya ait olduğunun ortaya konulmasına katkı sağladı.
Zeynep Boz, tarihi eserlerin Türkiye'ye dönüş sürecinde Jale İnan'ın bilimsel mirasının önemini şu sözlerle anlattı: "Galiba hepimizin kalbinde ortak olan Jale Hoca'yı hatırlamaktı."
BOĞAZKÖY SFENKSİ 98 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Kültür varlıklarının iadesinde uzun yıllar süren takibin sonuç verdiği örneklerden biri de Boğazköy Sfenksi oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Halil Edhem Bey'in Osmanlı döneminde başlattığı iade girişimleri, yıllar boyunca sürdürüldü.
Boğazköy Sfenksi, 98 yıl sonra 2011 yılında Türkiye'ye kazandırıldı.
Zeynep Boz, bu örneğin kültürel mirasın korunmasında kararlı takibin önemini gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir eserin bazen 98 yıl sonra bile Türkiye'ye gelebildiğini gördük biz. Ama dikkatli bir takiple, inatlı bir takiple. Bunun gibi vakalar oldukça bizim inadımız devam edecek."
TROYA'NIN KAYIP HAZİNELERİ İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR
Türkiye'nin iadesini talep ettiği kültür varlıkları arasında Troya hazineleri de bulunuyor. Heinrich Schliemann'ın 1870'li yıllarda Troya'da gerçekleştirdiği kazılarda çok sayıda eser Osmanlı topraklarından yurt dışına kaçırıldı.
Zeynep Boz, Schliemann'ın bilimsel arkeoloji yöntemlerinden uzak, hazine bulmaya odaklanan yaklaşımının Troya'daki arkeolojik katmanlara ciddi zarar verdiğini belirtti. Kazılar sırasında eserlerin tarihi ve bilimsel bağlamlarından koparılmasının, geçmişe ilişkin önemli bilgilerin kaybedilmesine yol açtığını ifade etti.Osmanlı yönetiminin eserlerin yurt dışına çıkarılmasını engellemeye yönelik girişimlerine rağmen Troya hazinelerinin önemli bir bölümü ülke dışına götürüldü.
Bu eserlerin bir kısmı bugün Rusya'daki Puşkin ve Etmitaj müzelerinde bulunuyor.
TROYA'NIN 24 ALTIN TAKISI ABD'DEN GERİ ALINDI
Troya hazinelerinin iadesine yönelik girişimler sürerken, 2012 yılında önemli bir sonuç elde edildi.
ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi Müzesinde bulunan Troya kökenli 24 parçalık altın takı grubunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. Türkiye, yurt dışındaki diğer Troya eserlerinin geri getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
TARİHİ ESERLERLE BİRLİKTE BİLİMSEL VERİLER DE KAYBOLUYOR
Zeynep Boz, kültür varlığı kaçakçılığının yalnızca tarihi eserlerin ülke dışına çıkarılmasından ibaret olmadığını belirtti.
Kaçak kazılar sırasında eserlerin bulundukları yapılardan, arkeolojik katmanlardan ve diğer buluntulardan koparılmasının bilimsel araştırmaları da olumsuz etkilediğini ifade etti.
Bir eserin hangi yapıda ve hangi diğer buluntularla birlikte bulunduğuna ilişkin bilgilerin arkeoloji açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Boz, şunları söyledi: "Her eser kaçırıldığında evet, biz fiziki olarak bir millî varlığımızı da kültürel varlığımızı da kaybediyoruz. Ama bununla beraber bu ülkenin müreffeh medeniyetler seviyesindeki yerinin temini olan bilimsel verinin de gittiğini ve Türk bilim insanlarının bu verilerden mahrum kaldığını da hatırlayacağız."
ESKİ BİR DERGİ KAYDI HEYKELİN İADE YOLUNU AÇTI
Kültür ve Turizm Bakanlığının uluslararası müzelerle yürüttüğü iş birliklerinin bir örneği de ABD'deki Denver Müzesinde yaşandı.
Müze, kendi koleksiyonunda yaptığı köken araştırmalarında Türkiye'ye ait olduğu değerlendirilen bir heykel başını belirledi.
Eserin Türkiye'ye iadesi için girişimde bulunan müzenin araştırmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının bulduğu tarihi kayıtlarla desteklendi. Uzmanlar, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nde yayımlanan eski bir kaydı tespit ederek eserin Anadolu ile bağlantısını ortaya koydu.
Böylece müzenin başlattığı araştırma, bilimsel belgelerle desteklenen bir iade sürecine dönüştü.
Boz, uluslararası müzelerin kendi koleksiyonlarındaki eserlerin kökenini araştırma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlamasının önemine işaret etti.
ANADOLU'NUN YURT DIŞINDAKİ KAYIP ESERLERİ ARANIYOR
ABD'den 100 eserin iadesinin sağlanmasına rağmen Anadolu'dan kaçırılmış çok sayıda kültür varlığı hâlâ yurt dışında bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının uluslararası alanda takibini sürdürdüğü açık dosyalar bulunuyor.
Eserlerin Türkiye'ye kazandırılması için tarihi belgelerin incelenmesi, kökenlerinin bilimsel yöntemlerle kanıtlanması ve ilgili ülkelerle hukuki süreçlerin yürütülmesi gerekiyor.
Zeynep Boz, kurumsal yapılanma sayesinde oluşturulan çalışma zemininin gelecek kuşaklara da önemli bir miras bırakacağını belirtti.
KÜLTÜREL MİRAS İÇİN ULUSLARARASI MÜCADELE
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesinin yanı sıra Türkiye'deki tarihi eserlerin korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için de çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza birimleri ve müzelerle koordinasyon sağlanıyor.
Kültür varlığı kaçakçılığının organize suç niteliğine ve uluslararası bağlantılarına işaret eden Zeynep Boz, Anadolu'nun kültürel mirasının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.
Boz, şu ifadeleri kullandı: "Bunu basit bir suç olarak görmeyeceğiz. Yurt dışından ülkemize iadesi sağlanan eserler için mutlu olacağız ama bunun hiç gitmemiş olması gerektiğini hatırlayacağız. Ve bu yüzden din, dil, ırk ayrımı yapmadan Anadolu'nun bu zenginliğine hep beraber sahip çıkacağız. Bunun başka bir yolu yok."
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını korumak, yurt dışına kaçırılan eserleri yeniden Türkiye'ye kazandırmak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.