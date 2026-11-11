Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026-2027 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destekte bugüne kadar olan en yüksek miktara ulaştı. Geçen sezona göre yüzde 20 artırılan destek bütçesi 116 milyon 396 bin liraya yükselirken profesyonel, çocuk oyunu ve geleneksel tiyatro kategorilerinde toplam 391 projenin desteklenmesine karar verildi. Değerlendirmeye alınan başvuruların yüzde 98,5'ine olumlu yanıt verilerek özel tiyatroların sanat hayatına katkısının güçlendirilmesi hedeflendi.

BAKANLIKTAN 391 PROJEYE TARİHİN EN YÜKSEK ÖDENEĞİ Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların faaliyetlerini desteklemek ve tiyatro sanatının ülke genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla 2026-2027 sanat sezonuna yönelik destek kararlarını belirledi. Yeni sezon için ayrılan kaynak, bugüne kadar özel tiyatro projelerine tahsis edilen en yüksek destek miktarı oldu. Bakanlığın özel tiyatro projelerine yönelik destek programına toplam 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışında bırakılırken 397 özel tiyatro projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.