Türkiye'nin dört bir yanındaki gastronomi deneyimlerini aynı seçkide buluşturacak törende, yeni seçkiye dahil edilen restoranların yanı sıra MICHELIN Yıldızı'na layık görülen restoranların şefleri de başarılarını kutlayacak. Konaklama ve ağırlama sektörünün öne çıkan profesyonelleri ile gastronomi alanındaki yetenekler için çeşitli özel ödüllerin de sahiplerini bulacağı etkinliğin ardından 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisinin tamamı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişime açılacak.

2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi, 3 Aralık 2026’da İstanbul’da düzenlenecek törenle açıklanacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

MICHELIN REHBERİ TÜRKİYE'DE ÜLKE ÇAPINDA YENİ DÖNEME GEÇİYOR

MICHELIN Rehberi, 2022 yılında İstanbul ile başlayan Türkiye yolculuğunu ülke geneline taşıyarak önemli bir aşamaya geçiyor. 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi, 3 Aralık 2026 Perşembe günü İstanbul'daki Divan Kuruçeşme'de düzenlenecek MICHELIN Rehberi Töreni'nde açıklanacak.

Türkiye'nin ilk ülke çapındaki seçkisinde yer alan tüm restoranların kutlanacağı törende, konaklama ve ağırlama sektörünün öne çıkan profesyonelleri ile gastronomi alanındaki yetenekleri onurlandıran çeşitli özel ödüller de sahipleriyle buluşacak.

MICHELIN Rehberi'nin 2022 yılında İstanbul'da başlayan ve daha sonra İzmir, Muğla ile Kapadokya'ya uzanan yolculuğu boyunca, Türkiye'nin gastronomik kimliğine ilişkin bilgi ve birikimleri derinleşmeye devam etti. Yakında açıklanacak ülke çapındaki seçki, Türkiye'nin dört bir yanında sunulan gastronomik deneyimlerin zenginliğini, çeşitliliğini ve dinamizmini gözler önüne serecek.

"Türkiye'nin gastronomi zenginliği ülke genelinde görünür kılınmaya devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MICHELIN Rehberi'nin Türkiye genelini kapsayan ilk ulusal seçkisiyle ülkenin gastronomi alanındaki bölgesel çeşitliliğinin uluslararası ölçekte daha görünür hale geleceğini belirtti.

Ersoy, "MICHELIN Rehberi, Türkiye genelini kapsayan ilk ulusal seçkisiyle, ülkenin gastronomi alanındaki bölgesel çeşitliliğini uluslararası ölçekte daha görünür kılacak yeni bir dönem başlattı." dedi.

MICHELIN Rehberi, Türkiye’de ilk kez ülke genelini kapsayan bir seçki hazırlayacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ BİRİKİMİ ÖNE ÇIKACAK

Türkiye'nin farklı coğrafyalarının kendine özgü ürünleri, pişirme teknikleri ve mutfak gelenekleriyle güçlü bir gastronomi birikimine sahip olduğuna dikkati çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin farklı coğrafyaları kendine özgü ürünleri, pişirme teknikleri ve mutfak gelenekleriyle güçlü bir gastronomi birikimine sahip. MICHELIN Rehberi'nin kapsamını ülke geneline taşıması, yalnızca restoranların uluslararası tanınırlığı açısından değil, Türkiye'nin gastronomi mirasının bütüncül biçimde tanıtılması bakımından da önem taşıyor."

Ersoy, rehberin kapsamının genişlemesinin gastronomi turizmine katkısına da işaret etti. İstanbul'dan Anadolu'nun farklı bölgelerine, Ege'den Akdeniz'e ve Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya uzanan gastronomi çeşitliliğinin artık aynı ulusal seçki içerisinde değerlendirilecek olmasının, Türkiye'nin gastronomi turizmindeki potansiyelini daha geniş bir perspektifle ortaya koyacağını belirtti.

GASTRONOMİ, 12 AY TURİZM HEDEFİNİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ

Gastronominin Türkiye'nin turizm hedeflerindeki önemine vurgu yapan Ersoy, "Gastronomi, Türkiye'nin 81 ilde 12 ay turizm hedefinin önemli unsurlarından biri. Yerel ürünlerin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve bölgesel mutfak kültürlerinin çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturulması, Türkiye'nin turizm ürün çeşitliliğini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, MICHELIN Rehberi'nin ülke genelindeki değerlendirmelerinin farklı şehirlerdeki restoranların ve mutfak profesyonellerinin uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sağlayacağını ve gastronomi turizminin ülke geneline yayılmasını destekleyeceğini söyledi.

"Türkiye olağanüstü bir mutfak zenginliği sunuyor"

MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki ilk adımlarından bu yana ülkenin gastronomi kültürüne ilişkin birikimini derinleştirdiğini belirten MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Türkiye'nin sahip olduğu mutfak çeşitliliğine dikkat çekti.

Poullennec, "Türkiye'deki ilk adımlarımızdan bu yana ülkenin olağanüstü mutfak zenginliğinden sürekli olarak etkilendik. Köklü bölgesel geleneklerden gastronominin çağdaş yorumlarına kadar Türkiye, dikkat çekici bir çeşitlilik ve yaratıcılık sunuyor. Müfettişlerimiz ülke genelindeki seyahatlerini sürdürürken yeni ve dikkat çekici restoranları ve mutfak yeteneklerini keşfetme konusunda büyük bir heyecan duymaya devam ediyor." dedi.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gastronomi deneyimleri, ilk kez tek bir ulusal MICHELIN seçkisinde buluşacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Poullennec, Türkiye'nin ilk ülke çapındaki MICHELIN Rehberi seçkisinin, ülkenin gastronomik çeşitliliğini ortaya koyacağını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk ülke çapındaki MICHELIN Rehberi seçkisi, bu çeşitliliği ortaya koymamıza ve seyahatseverlere Türkiye'nin önde gelen bir gastronomi destinasyonu olarak sunduğu olanaklara ilişkin çok daha geniş bir bakış açısı sunmamıza imkan sağlayacak."

YENİ RESTORANLAR VE ÖZEL ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Tören kapsamında, 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi'ne yeni katılan restoranları temsil eden şefler ile MICHELIN Yıldızı'na layık görülen restoranların şefleri başarılarını kutlamak üzere davet edilecek.

Etkinlikte ayrıca konaklama ve ağırlama sektörünün öne çıkan profesyonelleri ile gastronomi alanındaki yetenekleri onurlandıran çeşitli özel ödüller verilecek.

Törenin hemen ardından 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisinin tamamı MICHELIN Rehberi'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak.

MICHELIN REHBERİ'NİN TÜRKİYE YOLCULUĞU 2022'DE İSTANBUL'DA BAŞLADI

MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki yolculuğu, 2022 yılında İstanbul'un rehbere dahil edilmesiyle başladı. İstanbul, MICHELIN Rehberi'nin 38. destinasyonu olurken, 2023 yılı seçkisinde İstanbul'dan 53 restoran rehberde yer aldı.

İlk adımın ardından MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki kapsamı yeni destinasyonlarla genişledi. 2024 yılında İzmir ve Muğla'nın rehbere dahil edilmesinin ardından, 2026 seçkisiyle Kapadokya da değerlendirmeye alındı.

Böylece MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki gastronomi haritası daha geniş bir coğrafyaya ulaştı.

2026 SEÇKİSİNDE 115 RESTORAN YER ALDI

Türkiye'de MICHELIN Rehberi seçkisinin genişlemesiyle birlikte rehberde yer alan restoranların sayısı ve çeşitliliği de arttı.

2026 seçkisinde Türkiye'de toplam 115 tavsiye edilen restoran yer aldı. Bu restoranların 15'i bir MICHELIN Yıldızı, 2'si ise iki MICHELIN Yıldızı ile değerlendirildi. Aynı seçkide 39 restoran Bib Gourmand ile öne çıktı.

İstanbul'da başlayan ve farklı destinasyonların eklenmesiyle büyüyen MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisi, 3 Aralık'ta açıklanacak ilk ülke çapındaki seçkiyle yeni bir aşamaya geçecek.

TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ TEK SEÇKİDE BULUŞACAK

Yeni ulusal seçkiyle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan restoranlar, yerel ürünler, geleneksel mutfaklar ve çağdaş gastronomi yaklaşımları ilk kez ülke genelini kapsayan tek bir seçki altında uluslararası gastronomi dünyasının dikkatine sunulacak.

Böylece İstanbul'dan Ege ve Akdeniz'e, Anadolu'dan Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar Türkiye'nin farklı gastronomi merkezleri aynı MICHELIN Rehberi seçkisinde buluşacak. 3 Aralık'ta açıklanacak 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi, ülkenin gastronomi turizmi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacak.