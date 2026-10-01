Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerinde yeni nesil ziyaretçi deneyimi oluşturulması amacıyla Türk Telekom heyetini Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, iki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarının mevcut durumu ve uygulama takvimi ele alındı. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanmasıyla Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerinde akıllı biletleme, dijital ödeme ve yapay zekâ destekli uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerinde yeni nesil ziyaretçi deneyiminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türk Telekom heyetini Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan, Gökhan Yazgı ve Serdar Çam, Türk Telekom Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebubekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, DÖSİM Başkanı Fatih Mehmet Özveren, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ferit Meftun Harmankaya ile Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli katıldı.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve uygulama takvimi ele alındı. Bakan Ersoy, çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin heyetten bilgi alırken sürecin bundan sonraki adımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.