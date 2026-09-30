AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kütahya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada şehrin kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Kütahya'nın 90 yıllık müzecilik yolculuğunda arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk müzeciliğini ilk kez aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin de açılışını gerçekleştirdi. Toplam 62 bin 701 eserin muhafaza edileceği müzede yaklaşık 3 bin 300 eser ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Kütahya'da, son 24 yılda şehrin kültür ve turizmine 612 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. İşletme belgeli konaklama tesisi sayısının 3'ten 75'e, yatak kapasitesinin ise 324'ten 4 bin 407'ye yükseldiğini belirten Ersoy, "Ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz." dedi.

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