Görüşmede iki ülke arasındaki turizm hareketliliği, hava bağlantıları, ortak turizm rotaları, tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Bakan Ersoy, ilk olarak Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ile bir araya geldi. Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak kardeş Özbek halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla başkent Taşkent'i ziyaret etti. Ersoy, ziyareti kapsamında turizm ve kültür alanında çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Ersoy, Taşkent’te temaslarda bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA TURİZM İŞ BİRLİĞİ

Bakan Ersoy, Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü tarihî ve kültürel bağların turizm ilişkilerine de giderek daha fazla yansıdığını belirtti.

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 2025 yılında 650 bine yaklaştığını, 2026'nın ilk yedi ayında ise 406 bini aştığını ifade eden Ersoy, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Karşılıklı hava bağlantılarının güçlendirilmesi, destinasyon çeşitliliğinin artırılması ve iki ülkenin turizm ürünlerinin daha etkin tanıtılması üzerinde duran Ersoy, Semerkant, Buhara, Hive ve Taşkent gibi destinasyonlarla Türkiye'nin farklı şehirlerini buluşturacak kültür, gastronomi ve tarih temalı ortak rotalar geliştirilebileceğini dile getirdi.

Ersoy, Özbekistan'ın turizm altyapısını güçlendirmeye ve uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.