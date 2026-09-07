Kastamonu'daki Pompeiopolis'te yeni keşifler: M.S. 4. yüzyıl mozaiği ve Eros başı gün yüzüne çıkarıldı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının henüz açığa çıkarılmadığını belirtirken, kazılarda M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu açıkladı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılar, Roma İmparatorluk Dönemi'nden Geç Antik Çağ'a uzanan yeni buluntuları gün yüzüne çıkardı. Bazilikanın orta nefinde M.S. 4. yüzyıla tarihlenen ve farklı geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği açığa çıkarıldı.
2026 yılı çalışmalarında ayrıca M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
105 METREKARELİK MOZAİK ORTAYA ÇIKARILDI
Pompeiopolis'te Roma İmparatorluk Dönemi'nden Geç Antik Çağ'a uzanan yeni izlerin ortaya çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, bazilikanın orta nefindeki çalışmalarda ulaşılan buluntulara ilişkin bilgi verdi.
Ersoy, "M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık." ifadelerini kullandı.
Mozaik döşemesinin henüz tamamının gün yüzüne çıkarılmadığını belirten Ersoy, "Kazılarımız sürüyor." dedi.
Ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon çalışmaları da tamamlandı. Mevcut durumlarının korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilirken, orta nefteki mozaiklerin devamını ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK EROS BAŞI BULUNDU
Pompeiopolis'teki 2026 yılı çalışmalarında bazilikada bir başka buluntuya daha ulaşıldı. Yapının Pastoforion bölümünde M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı gün yüzüne çıkarıldı.
Buluntunun Pompeiopolis'in Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunduğu belirtildi.
Bakan Ersoy, bazilikanın ilk inşa evresinin de M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiğini ifade etti. Kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis'in kentsel ve dini tarihinin daha bütüncül biçimde ortaya konulmasının amaçlandığını bildirdi.
Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
BAZİLİKADA KAZILAR 2025'TE BAŞLADI
Paphlagonia Bölgesi'nin Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki önemli merkezlerinden ve eyalet başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki bazilikada kazı çalışmalarına ilk kez 2025 yılında başlandı. Çalışmalar 2026 yılında da devam etti.
Yapının mimari özellikleri, stratigrafik veriler ve kazılarda elde edilen buluntular birlikte değerlendirildiğinde bazilikanın ilk inşa evresinin M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık M.S. 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor.
Bazilikanın sonraki dönemlerde ise önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor.
ROMA'DAN GEÇ ANTİK ÇAĞ'A UZANAN İZLER
Pompeiopolis'in M.S. 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması, kentin Geç Antik Çağ'daki dini ve idari önemine ilişkin veriler arasında yer alıyor.
Bazilikadaki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaiklerinin de yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreci ve piskoposluk merkezi olarak önem kazandığı dönemle ilişkili olduğu belirtiliyor.
2026 yılı kazılarında özellikle bazilikanın orta nefinde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan M.S. 4. yüzyıla ait zemin mozaikleri farklı geometrik desenlerden oluşuyor. İyi korunmuş mozaiklerde şu ana kadar yaklaşık 105 metrekarelik alan gün yüzüne çıkarıldı.
KAZI VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Pompeiopolis Bazilikası'nda elde edilen veriler, yapının Roma İmparatorluk Dönemi'nden Geç Antik Çağ'a kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün incelenmesine imkân sağlıyor.
İlk inşa evresine ilişkin veriler, Eros başı, Geç Antik Çağ'a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, bazilikanın Pompeiopolis'in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor.
Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor. Orta nefte henüz tamamı açığa çıkarılmayan mozaik döşemelerinin belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.