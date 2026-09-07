Bazilikanın orta nefinde ortaya çıkarılan geometrik desenli mozaiklerin tamamını açığa çıkarmak için kazı çalışmaları sürüyor. Mozaik döşemesinin henüz tamamının gün yüzüne çıkarılmadığını belirten Ersoy, "Kazılarımız sürüyor." dedi. Ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon çalışmaları da tamamlandı. Mevcut durumlarının korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilirken, orta nefteki mozaiklerin devamını ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK EROS BAŞI BULUNDU Pompeiopolis'teki 2026 yılı çalışmalarında bazilikada bir başka buluntuya daha ulaşıldı. Yapının Pastoforion bölümünde M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı gün yüzüne çıkarıldı. Buluntunun Pompeiopolis'in Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunduğu belirtildi.

Bakan Ersoy, bazilikanın ilk inşa evresinin de M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiğini ifade etti. Kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis'in kentsel ve dini tarihinin daha bütüncül biçimde ortaya konulmasının amaçlandığını bildirdi. Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

BAZİLİKADA KAZILAR 2025'TE BAŞLADI Paphlagonia Bölgesi'nin Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki önemli merkezlerinden ve eyalet başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki bazilikada kazı çalışmalarına ilk kez 2025 yılında başlandı. Çalışmalar 2026 yılında da devam etti. Yapının mimari özellikleri, stratigrafik veriler ve kazılarda elde edilen buluntular birlikte değerlendirildiğinde bazilikanın ilk inşa evresinin M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık M.S. 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Bazilikanın sonraki dönemlerde ise önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor.