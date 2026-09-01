Oğuzhan Koç hem yazdı hem oynadı: Bugün Güzel filmi detayları, konusu ve oyuncular
Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan'ı başrollerde buluşturan 2025 yapımı "Bugün Güzel" filmi izleyiciyle buluştu. Sağlık takıntılı bir adamın beyin tümörü teşhisi sonrası değişen hayatını anlatan dram-komedi türündeki yapım; konusu, güçlü oyuncu kadrosu ve çekim mekanlarıyla dikkat çekiyor.
Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Bugün Güzel, dram ve komediyi bir araya getiren hikâyesiyle izleyiciyle buluşuyor.
Mali Ergin'in yönettiği film, sağlıklı yaşam programlarıyla tanınan Ali Candemir'in beyninde tümör olduğunu öğrenmesinin ardından yaşadığı değişimi anlatıyor.
BUGÜN GÜZEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bugün Güzel filminin çekimleri Türkiye'de gerçekleştirildi. Filmin ağırlıklı olarak İstanbul'da çekildiği belirtiliyor. Hastane ve şehir yaşamı hikâyede önemli bir yer tutarken modern kent atmosferi de anlatımın parçası oluyor.
BUGÜN GÜZEL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2025 yapımı bir Türk filmi olan Bugün Güzel'in çekimleri aynı yıl tamamlandı. Film, 12 Aralık 2025'te sinemalarda gösterime girdi. Yaklaşık 1 saat 58 dakika süren yapımın hikâyesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu ise Aksel Bonfil ve Oğuzhan Koç'a ait.
BUGÜN GÜZEL OYUNCULARI
Filmin başrollerinde Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora ve Şerif Erol gibi isimler bulunuyor.
- Oğuzhan Koç - Ali Candemir
- Ayça Ayşin Turan - Güneş
- İbrahim Selim - Volkan
- Neslihan Arslan - Ceren
- Buçe Buse Kahraman - Ece
- Şerif Erol - Metin
- Derya Alabora - Nesrin
- Nebil Sayın - Canavar
- Ege Aydan - Tuncay
- Gamze Topuz - Damla
BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN KONUSU
Ali Candemir, televizyon programlarında sağlıklı yaşam önerileri sunan ve hayatını belirli kurallar çerçevesinde sürdüren bir adamdır. Ancak beyin sapında tümör olduğunu öğrenmesiyle birlikte hayatı beklenmedik biçimde değişir.
Tedavi sürecinde neşeli hemşire Güneş ile tanışan Ali, yaşadığı zorlu dönemde onun desteğini görür. Güneş'in hayatına girmesiyle birlikte Ali'nin mutluluk ve yaşam anlayışı da değişmeye başlar.
Daha önce her şeyi planlayan Ali, hayatın yalnızca kusursuz bir gelecek kurmaktan ibaret olmadığını fark eder. Yaşadığı deneyimler, ona içinde bulunulan anın değerini ve hayatı olduğu haliyle yaşayabilmenin önemini gösterir.
FİLMDE AŞK, DOSTLUK VE UMUT ÖNE ÇIKIYOR
Bugün Güzel, hastalık ve tedavi sürecini aşk, dostluk, umut ve yaşam sevinciyle birlikte ele alıyor. Film, ağır bir konuyu yalnızca dramatik bir anlatımla işlemek yerine mizah unsurlarına da yer veriyor.
Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin yapımcılığını Cemal Okan ve Timur Savcı gerçekleştiriyor.