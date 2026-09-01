Oğuzhan Koç hem yazdı hem oynadı: Bugün Güzel filmi detayları, konusu ve oyuncular

BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN KONUSU

Ali Candemir, televizyon programlarında sağlıklı yaşam önerileri sunan ve hayatını belirli kurallar çerçevesinde sürdüren bir adamdır. Ancak beyin sapında tümör olduğunu öğrenmesiyle birlikte hayatı beklenmedik biçimde değişir.

Tedavi sürecinde neşeli hemşire Güneş ile tanışan Ali, yaşadığı zorlu dönemde onun desteğini görür. Güneş'in hayatına girmesiyle birlikte Ali'nin mutluluk ve yaşam anlayışı da değişmeye başlar.

Daha önce her şeyi planlayan Ali, hayatın yalnızca kusursuz bir gelecek kurmaktan ibaret olmadığını fark eder. Yaşadığı deneyimler, ona içinde bulunulan anın değerini ve hayatı olduğu haliyle yaşayabilmenin önemini gösterir.