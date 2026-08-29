Çanakkale’de kültür ve sanat rüzgarı: 9 gün boyunca şehir festival coşkusuyla yaşayacak

FESTİVALİN AÇILIŞINA YOĞUN KATILIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Çanakkale ayağı, Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda düzenlenen açılış programıyla başladı.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış programında Çanakkale'nin tarihsel ve kültürel önemine vurgu yapılırken, festivalin kentin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

"ÇANAKKALE, TARİHİN FARKLI DÖNEMLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale'nin hem Troya Savaşları hem de Çanakkale Savaşları nedeniyle dünya tarihinin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin farklı dönemlere ait tarihi mirası aynı coğrafyada barındırdığına dikkat çeken Yazgı, kentin kültürel zenginliklerinin korunması ve uluslararası alanda tanıtılmasının öncelikli sorumluluklar arasında bulunduğunu belirtti.

Yazgı, "Bizler de bu eşsiz mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikâyeleri' sergisinde, 19 müzemizden 200'ü aşkın eseri uluslararası izleyiciyle buluşturuyoruz" dedi.

ÇANAKKALE'NİN TARİHİ MİRASINA VURGU

Bir şehrin kültürel değerlerini tanıtmanın yanı sıra bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının da büyük önem taşıdığını belirten Yazgı, Çanakkale Savaşları sırasında hayatını kaybedenlerin hatırasının yaşatılmasının önemli bir görev olduğunu dile getirdi.

Yazgı, "Bu anlayışın bir tezahürü olarak kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız; şehitliklerden tabyalara, müzelerden anıtlara kadar bu eşsiz mirası korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Çünkü burada yapılan her çalışma yalnızca bir tarihi mekanı korumak değil; ecdadımıza duyduğumuz vefayı yaşatmak ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere emanet etmektir. Bugün Tarihi Alan, bu anlayışla milletimizin hafızasında ve gönlünde müstesna bir yere sahip olan canlı bir tarih alanı haline gelmiştir" dedi.

"ÇANAKKALE MUTFAĞINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI SUNUYORUZ"

Festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinlikleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale'nin gastronomi kültürünün de festival kapsamında ön plana çıkarılacağını söyledi.

Yazgı, bir kenti tanımanın önemli yollarından birinin o kentin mutfak kültürünü deneyimlemek olduğunu ifade ederek, festival kapsamında belirlenen 52 Lezzet Noktası ile ziyaretçilerin yöresel tatları yakından tanıyabileceğini belirtti.

Çanakkale mutfağının öne çıkan ürünleri arasında peynir, sardalya, keşkek, peynir helvası ve zeytinyağlı yemeklerin bulunduğunu belirten Yazgı, ziyaretçilerin kentten ayrılmadan önce yöresel lezzetleri tatmalarını tavsiye etti.

"ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ GURUR VERİCİ BİR ETKİNLİK"

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman da festivalin kentin kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere ulaştığını söyledi.

Festivalin artık Çanakkale açısından güçlü bir marka haline geldiğini ifade eden Toraman, organizasyonun ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken bir etkinliğe dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toraman, "Çanakkale Kültür Yolu Festivali artık şehrimiz için önemli bir marka. Ulusal ve uluslararası alanda dikkat çeken, gurur verici bir organizasyona dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleri hem Çanakkaleli hemşehrilerimiz hem de kentimizi ziyaret edecek misafirlerimiz için önemli bir fırsat sunacak. Festivalin Çanakkale'nin kültürünü, sanatını, tarihini ve gastronomisini daha geniş kitlelere tanıtmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın festivale gösterdiği ilgi ve güçlü sahiplenme de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu değerli organizasyonun hayata geçirilmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Bakan Yardımcımıza, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımıza, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"YAŞAYAN MİRAS: ÇANAKKALE SERGİSİ" ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda festival süresince ziyaret edilebilecek "Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi"ni gezdi.

Sergi, festival programı boyunca Çanakkale'nin kültürel mirasına ilişkin farklı unsurları ziyaretçilerle buluşturacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR ÇANAKKALE'DE SAHNE ALACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kentte dokuz gün boyunca ücretsiz konserler düzenlenecek. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser programında Türkiye'nin sevilen isimleri sahne alacak.

Festival kapsamında Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç, Özcan Deniz, Simge, Sefo, Gökhan Türkmen ve Bayhan Çanakkalelilerle buluşacak.

ÇOCUKLARDAN SANATSEVERLERE HER YAŞA HİTAP EDEN PROGRAM

Festivalin etkinlik takviminde konserlerin yanı sıra sergiler, tiyatro oyunları, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri ve söyleşiler de yer alıyor.

FotoMaraton etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlarla farklı yaş gruplarından ziyaretçilere hitap edecek festival etkinlikleri, kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek.

FESTİVAL 6 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Çanakkale'nin tarihi mekanları ile kültür ve sanat merkezlerini etkinlik alanlarına dönüştürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Dokuz günlük program boyunca kültür, sanat, tarih ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturacak festivalin, hem kent sakinlerine hem de Çanakkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere kapsamlı bir etkinlik deneyimi sunması bekleniyor.