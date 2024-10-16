Global fast food markası Burger King hangi ülkenin markası? Burger King nerenin, kime ait?

Takvim Foto Arşiv

BURGER KİNG ADI NEDEN DEĞİŞTİ, SATILDI MI?

Geçtiğimiz yıllarda Burger King'in Türkiye'deki logosunu "Börgır" olarak güncellemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. X (eski adıyla Twitter) ve Instagram hesaplarından yapılan duyurularla tanıtılan güncel logo görsel tasarım olarak önceki logoya benzerken, iki satır halinde yer alan "Burger King" yazısı yerini "Börgır" ifadesine bıraktı. Bunun nedeninin ne olduğu belirli aralıklarla tekrar gündeme gelse de yapılan isim değişikliği, markanın Türkiye'deki imajını yenileme ve yerel pazara daha yakın olma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.