Burger King markasının hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor. Gündeme gelen olayların ardından yemek zincirine dair araştırmalar sürüyor. Ünlü fast food zinciri hemen hemen her köşe başında bulunan restoranlarıyla tanınmakta. Peki Burger King hangi ülkenin? Burger King nerenin, hangi ülkenin markası? Burger King kime ait? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Global fast food markası Burger King hangi ülkenin markası? Burger King nerenin, kime ait?
Burger King markası, fast food restoranları içinde en bilinenleri arasında yer almaktadır. "Burger King hangi ülkenin?" sorusu gündeme gelen olayların ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Burger King nerenin, hangi ülkenin markası? Burger King kime ait? İşte konuya dair merak edilenler...
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BURGER KİNG HANGİ ÜLKENİN?
Ünlü fast food zincirinin ilk restoranı Florida'nın Miami şehrinde Keith J. Kramer ve Matthew Burns tarafından kuruldu. Burger King Worldwide Inc., 2014 yılından itibaren Restaurant Brands International Inc. çatısı altında faaliyet göstermektedir. Restaurant Brands International Inc.'in yüzde 32'si Brezilya ve Amerika merkezli 3G Capital Partners LP'ye, yüzde 10,59'u Capital Group Companies Inc.'e, yüzde 7,68'i Pershing Square Capital Management L.P.'ye aittir.
BURGER KİNG KİME AİT?
Miami merkezli girişimciler James McLamore ve David Edgerton, Burger King Corporation'ı 1954'te kurdular. 5 yıl sonra, 5 Florida Burger King'lerini ulusal bir zincire dönüştürmeye hazırdılar. 1967'de şirketlerini Pillsbury'e satana kadar Burger King, ülkedeki 3. büyük fast-food zinciri haline geldi. Sektörün lideri McDonald's'ın ardından ikinciliği üstlendi.
BURGER KİNG ADI NEDEN DEĞİŞTİ, SATILDI MI?
Geçtiğimiz yıllarda Burger King'in Türkiye'deki logosunu "Börgır" olarak güncellemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. X (eski adıyla Twitter) ve Instagram hesaplarından yapılan duyurularla tanıtılan güncel logo görsel tasarım olarak önceki logoya benzerken, iki satır halinde yer alan "Burger King" yazısı yerini "Börgır" ifadesine bıraktı. Bunun nedeninin ne olduğu belirli aralıklarla tekrar gündeme gelse de yapılan isim değişikliği, markanın Türkiye'deki imajını yenileme ve yerel pazara daha yakın olma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.