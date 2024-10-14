Kredi kartı nasıl kapatılır? Kredi kartları nasıl iptal edilir? Mobilden yapılıyor mu? Adım adım işlem süreci

Kredi kartı kapatma işlemi için ilk ve en önemli adım, kartın tüm borçlarının eksiksiz şekilde ödenmesidir. Borcu olan bir kredi kartının iptali mümkün değildir. Bankalar, kapatma işlemi öncesinde hesap ekstresindeki borcun tamamının ödenmesini talep eder.

Kredi kartı kapatma ihtiyacı çeşitli nedenlerden doğabilir. Kredi kartının kaybolması, çalınması, dolandırıcılık şüphesi veya artık kartı kullanmama isteği, en yaygın nedenler arasında yer alır. Bu nedenler doğrultusunda kart sahipleri, kredi kartlarını kapatma hakkına sahiptir. İptal talebinde bulunurken, başvurunun hangi nedenle yapıldığının sürecin sonucunu değiştirmediği de unutulmamalıdır.