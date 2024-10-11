Bu adımları takip edin: Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası kredi kartı limit düşürme nasıl yapılır?

Sunulan yeni kanun teklifi ile beraber kredi kartı sahipleri limit düşürme işlemlerini araştırmaya başladı. Peki Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası kredi kartı limit düşürme nasıl yapılır? İşte adım adım kredi kartı limit düşürme rehberi...
Sunulan yeni kanun teklifi ile beraber kredi kartı sahipleri limit düşürme işlemlerini araştırmaya başladı. Peki Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası kredi kartı limit düşürme nasıl yapılır? İşte adım adım kredi kartı limit düşürme rehberi...
KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
🔔Dönem Borcunun Ödenmesi: Kredi kartı limitini düşürmek isteyen müşterilerin öncelikle dönem borcunu ödemiş olmaları beklenir. Borç durumu limit düşürme talebinin işleme alınmasında önemli bir kriterdir.
🔔Talep İletimi: Limit düşürme talebinin bankaya iletilmesi için belirli kanallar kullanılmalıdır. Aşağıda bu talebi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemleri görebilirsiniz.
🔔Fiziki Şubeler: Bankanın şubesine giderek kredi kartı limitinin düşürülmesi amacıyla bir talep dilekçesi doldurabilirsiniz. Bu yöntem doğrudan bankayla iletişim kurmanızı sağlar.
🔔Mobil Uygulamalar: Bankaların sunduğu mobil uygulamalar üzerinden müşteri hesabınıza giriş yaptıktan sonra kredi kartı limiti azaltma talebi oluşturabilirsiniz. Bu hızlı ve pratik bir yöntemdir.
🔔İnternet Bankacılığı: Bireysel internet bankacılığı hizmeti kullanarak müşteri profilinize erişim sağlayabilir ve kredi kartı limit işlemleri bölümünden yeni bir talep oluşturabilirsiniz.
🔔Çağrı Merkezleri: Bankaların çağrı merkezleri aracılığıyla müşteri temsilcilerine ulaşarak kredi kartı limitinizin azaltılmasını isteyebilirsiniz. Bu yöntem telefonla hızlıca işlemlerinizi halletmenizi sağlar.
MOBİL BANKACILIK ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
Hem bireysel internet bankacılığı sisteminden hem de mobil bankacılık uygulamalarından kredi kartı limit işlemleri tamamlanabilir. Kredi kartı limit düşürme online işlem adımları ise sıralı olarak şöyle:
🔎İlk olarak mobil uygulamalardan veya dijital bankacılık platformlarından müşteri profiline giriş yapılmalıdır.
🔎Ana menüden kartlarım başlığına tıklandığı zaman kredi kartlarım seçeneğine ulaşılabilir.
🔎Kredi kartlarım menüsünde limit ayarları başlığının görülmesi mümkündür.
🔎Limit ayarları kategorisinde yer alan limit değişikliği başlığından 2 ayrı işlem tamamlanır.
🔎Kredi kartı limit düşürme talebini seçerek işleme onay veren kişilerin talepleri ilgili kuruma bildirilir.
🔎Kart limiti azaltma talebinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi için dijital platformdan yararlanılabilir.
YENİ KANUN TEKLİFİNE GÖRE NE KADAR KATILMA PAYI ÖDENECEK?
Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.
Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 lira katılma payı ödenmesi planlanıyor. Tahsil edilen payların tamamının SSDF'ye aktarılması amacıyla düzenlemede yer alan hükümlerin yanı sıra noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek. Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.