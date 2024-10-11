5 dakikada hazır: Hamur açmaya gerek yok! Tavada ıspanaklı börek tarifi

Evde çayın yanına hızlıca atıştırmalık bir şeyler hazırlamak isteyenler için şahane bir tarifimiz var. Özellikle canınız hamur işi yemek istediğinde tarif süreci uzun olduğu için hemen vazgeçiyor olabilirsiniz. Fakat şimdi paylaşacağımız tarif 5 dakika içinde hazır ve çok lezzetli! İşte hamur yoğurma derdi olmayan tavada ıspanaklı börek tarifi...