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5 dakikada hazır: Hamur açmaya gerek yok! Tavada ıspanaklı börek tarifi

Kahvaltınıza ya da çay saatinize eşlik edecek lezzetli bir şeyler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizinle oldukça pratik bir tarif paylaşacağız. Üstelik bu tarif 5 dakika içinde hazır! İşte tarife dair detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:36 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:40
5 dakikada hazır: Hamur açmaya gerek yok! Tavada ıspanaklı börek tarifi

Evde çayın yanına hızlıca atıştırmalık bir şeyler hazırlamak isteyenler için şahane bir tarifimiz var. Özellikle canınız hamur işi yemek istediğinde tarif süreci uzun olduğu için hemen vazgeçiyor olabilirsiniz. Fakat şimdi paylaşacağımız tarif 5 dakika içinde hazır ve çok lezzetli! İşte hamur yoğurma derdi olmayan tavada ıspanaklı börek tarifi...

5 dakikada hazır: Hamur açmaya gerek yok! Tavada ıspanaklı börek tarifi

Malzemeler

💚2 adet yumurta

💚Yarım çay bardağı sıvıyağ

💚1 su bardağı süt

💚Tuz

💚1su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

💚1 tutam ıspanak

💚1 su bardağı un

💚1 adet kabartma tozu

5 dakikada hazır: Hamur açmaya gerek yok! Tavada ıspanaklı börek tarifi

Yapılışı

Tavada ıspanaklı börek tarifi için öncelikle kullanacağımız ıspanakları bol suyun altında güzelce yıkayalım. Ardından saplarını ayıklayıp ince ince doğrayalım. Bu aşamadan sonra karıştırma kabımızı alalım. Kabın içine yumurtayı, sütü ve sıvıyağını alıp çırpalım. Ardından karışımın üzerine unu, kabartma tozunu, tuzu ekleyip çırpmaya devam edelim. Son olarak karışımımızın içine rendelenmiş kaşar peyniri ve doğradığımız ıspanakları ekleyip karıştıralım. Bu aşamadan sonra yapışmaz tavayı sıvıyağ ile yağlıyoruz.

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