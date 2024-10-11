5 dakikada hazır: Hamur açmaya gerek yok! Tavada ıspanaklı börek tarifi

Evde çayın yanına hızlıca atıştırmalık bir şeyler hazırlamak isteyenler için şahane bir tarifimiz var. Özellikle canınız hamur işi yemek istediğinde tarif süreci uzun olduğu için hemen vazgeçiyor olabilirsiniz. Fakat şimdi paylaşacağımız tarif 5 dakika içinde hazır ve çok lezzetli! İşte hamur yoğurma derdi olmayan tavada ıspanaklı börek tarifi...
Malzemeler
💚2 adet yumurta
💚Yarım çay bardağı sıvıyağ
💚1 su bardağı süt
💚Tuz
💚1su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
💚1 tutam ıspanak
💚1 su bardağı un
💚1 adet kabartma tozu
Yapılışı
Tavada ıspanaklı börek tarifi için öncelikle kullanacağımız ıspanakları bol suyun altında güzelce yıkayalım. Ardından saplarını ayıklayıp ince ince doğrayalım. Bu aşamadan sonra karıştırma kabımızı alalım. Kabın içine yumurtayı, sütü ve sıvıyağını alıp çırpalım. Ardından karışımın üzerine unu, kabartma tozunu, tuzu ekleyip çırpmaya devam edelim. Son olarak karışımımızın içine rendelenmiş kaşar peyniri ve doğradığımız ıspanakları ekleyip karıştıralım. Bu aşamadan sonra yapışmaz tavayı sıvıyağ ile yağlıyoruz.