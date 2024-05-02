Jigolo Ne Demek? Jigolo Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Jigolo kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

JİGOLO NE DEMEK?

"Jigolo", genellikle karşılığında para veya başka bir tür maddi kazanç elde etmek için cinsel ilişki ve sosyal aktivitelerde bulunan bir erkeği tanımlayan bir terimdir. Jigololar, genellikle zengin veya yaşlı kadınlarla ilişki yaşayan ve bu ilişkiden maddi fayda sağlayan erkeklerdir.

Jigololar, genellikle lüks yaşam tarzını sürdürmek veya belirli ihtiyaçlarını karşılamak için bu tür ilişkileri tercih ederler. Ancak, bu tür ilişkiler genellikle toplumsal normlara veya yasalara aykırı olabilir ve cinsel istismar veya sömürüyle ilişkilendirilebilir.

JİGOLO KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI