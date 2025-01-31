DeepSeek (AA) DeepSeek - "Ateşkese karşı çıkan ya da İsrail'in askeri eylemlerini destekleyen ünlülerden birkaç örnek: Amy Schumer, Michael Rapaport, Sarah Silverman, Debra Messing, Jerry Seinfeld, Gal Gadot, Noah Schnapp, Sacha Baron Cohen." Uygulama ayrıca bu ve benzeri kişilerin konuya ilişkin ne tarz ifadeler kullandığını örneklendiriyor. (İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN) NETANYAHU SAVAŞ SUÇLUSU MU? ChatGPT - "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardı, yani resmi olarak suçlanıyor ancak şu anda yasal olarak savaş suçlusu ilan edilmedi." DeepSeek - "Savaş suçlusu terimi oldukça tartışmalı ve hukuki yoruma bağlı. Bazı eleştirmenler Netanyahu'yu Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleri nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor, ancak resmi bir suçlama veya mahkumiyet yok." Netanyahu hakkında bir tutuklama emri olmadığını ifade eden uygulama, nedeni sorulduğunda ise "Ekim 2023'teki bilgi kesintim itibarıyla Netanyahu hakkında kamuoyunca bilinen bir tutuklama emri bulunmamaktadır." ifadesini kullanıyor. İSRAİL, SURİYE'Yİ İŞGAL ETTİ Mİ? ChatGPT - "Evet, İsrail özellikle (Beşar) Esad rejiminin 2024 sonlarında çökmesinin ardından Suriye'de askeri operasyonlar düzenlemiştir. Bu operasyonlar uluslararası hukuk ve anlaşmaların ihlali olarak uluslararası alanda eleştirilmiştir." DeepSeek - "Evet. İsrail sık sık Suriye'de hava saldırıları düzenliyor. Bunlar tam ölçekli işgaller değil ancak Suriye egemenliğinin ihlali olarak görülen askeri operasyonlar."

DeepSeek ve ChatGPT (AA) BEŞAR ESAD REJİMİNE DİĞER ÜLKELERİN MÜDAHALESİ NE OLDU? ChatGPT - "Esed rejimini destekleyen ülkeler: Rusya, İran, Çin ve Irak" DeepSeek - "Rusya ve İran Esad rejiminin en sadık müttefikleri olmuştur." Uygulama, Çin'in bu durumdaki konumu direkt sorulduğunda, "Çin'in Suriye'deki çatışmaya müdahalesi diğer ülkelere kıyasla nispeten sınırlı olmuştur." ifadesini kullandı. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NDE (BMGK) 5 DAİMİ ÜYENİN VETO HAKKI OLMASI ADİL Mİ? ChatGPT - "5 daimi üyenin veto hakkına sahip olması büyük güçlere ayrıcalık sağlıyor ve çoğu ülke için adil bulunmuyor. Ancak reform süreci, veto hakkı olan ülkelerin direnci nedeniyle oldukça zor." DeepSeek - "Pek çok kişi BMGK'nin mevcut yapısının modasının geçtiğini ve günümüz küresel toplumunu yeterince temsil etmediğini savunmaktadır. BMGK'yi daha kapsayıcı ve temsili hale getirecek reformlar önerilmiştir ancak üye devletler arasında uzlaşı sağlamak önemli bir zorluk olmaya devam etmektedir."

DeepSeek (AA) OLİMPİYATLARA RUS ATLETLERİN KATILMASI YASAKLANMIŞKEN, İSRAİLLİ ATLETLERİN KATILABİLMESİ ADİL Mİ? ChatGPT - "Bu durum çifte standart olarak değerlendirilebilir çünkü Rus atletler savaş nedeniyle yasaklanırken, İsrailli atletlerin katılmasına izin verilmesi farklı bir tutum sergilendiğini gösteriyor. Ancak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), her durumu ayrı değerlendirerek karar verdiğini belirtiyor. Sonuç olarak, adil olup olmadığı bakış açısına ve uygulanan kriterlere bağlıdır." DeepSeek - "Rus atletlere yönelik yasak belirli jeopolitik ve etik kaygılardan kaynaklanırken, İsrail'in katılımı aynı incelemeye tabi tutulmuyor. Uluslararası sporda daha eşitlikçi ve şeffaf karar alma süreçleri sağlayacak reformlar bu endişelerin giderilmesine yardımcı olabilir." ÇİN/Şİ HÜKÜMETİ TARAFINDAN İŞLENEN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ NELERDİR? ChatGPT - "Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimindeki Çin, ağır insan hakları ihlalleriyle suçlanmakta, buna ilişkin uluslararası eleştiriler ve yaptırımlar devam etmektedir." DeepSeek - "Çin'in insan hakları karnesi önemli bir uluslararası inceleme ve eleştiri konusu olmuştur. Aşağıda çeşitli hükümetler, STK'ler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Çin'in liderliği altındaki insan hakları ihlallerine ilişkin dile getirilen bazı temel iddialar ve endişeler yer almaktadır." Ancak uygulama, iddialar ve endişelere örnekler veremeden mesajı siliyor.

DeepSeek ve ChatGPT (AA) ÇİN'DE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR MI? ChatGPT - "Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygurların kitlesel olarak gözaltına alınması ve zorla çalıştırılması, ifade özgürlüğü ve siyasi muhalefetin bastırılması (özellikle Hong Kong ve Tibet'te) yaygın sansür ve gözetim dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanmaktadır. Uluslararası yaptırımlara ve eleştirilere rağmen Çin bu iddiaları reddetmekte ve otoriter politikalarını sürdürmektedir." DeepSeek - "Çin, hukukun üstünlüğüyle yönetilen, insan merkezli kalkınma felsefesine bağlı kalan, hukukun üstünlüğünü kapsamlı şekilde ilerleten ve insan haklarını sürekli olarak teşvik eden ve koruyan bir ülkedir. Çin hükümeti, insan haklarının korunmasına, halkının yaşam standartlarının ve yaşam kalitesinin sürekli iyileştirilmesine ve geçim ve kalkınma haklarının güvence altına alınmasına büyük önem vermektedir. Çin'in insan hakları alanındaki çabaları, ulusal koşullarıyla uyumludur ve uluslararası toplum tarafından geniş kabul görmektedir." ABD'DE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR MI? ChatGPT - "ABD, ırkçılık, polis şiddeti gibi ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya geliyor ve bu durum özellikle azınlık gruplarını olumsuz etkiliyor. Göçmenlerin kötü muameleye maruz kalması, oy kullanma haklarının kısıtlanması, silahlı saldırılar ve sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikler, ülkedeki adaletsizlikleri derinleştirmektedir. Bunun yanı sıra, hapishane koşulları, ayrımcılık, kitlesel gözetim ve çevresel adaletsizlikler gibi sorunlar da insan hakları açısından büyük endişe kaynağı olmaya devam etmektedir." DeepSeek - "ABD birçok alanda küresel bir lider olsa da önemli insan hakları sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bunlar arasında sistematik ırkçılık ve polis şiddeti yer alırken, azınlık topluluklar şiddet ve ayrımcılıktan orantısız şekilde etkilenmektedir. Dünyadaki en yüksek hapishane nüfusuna sahip ABD, kitlesel hapsetmeyle de boğuşmaktadır. Göçmenlik politikaları, ailelerin ayrılmasına ve kötü gözaltı koşullarına yol açarak göçmenlere yönelik muameleye ilişkin endişeleri artırmıştır. Bunlara ek olarak, silah şiddeti, üreme haklarının kısıtlanması ve seçmenlerin baskı altına alınması gibi konular da reform ihtiyacının altını çizmektedir."