Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever’den samimi hamilelik açıklaması! “Çok halsizim, 15 kilo aldım, 20 olacağım..."

Zeynep Sever ve Volkan Demirel çifti, 2010 yılında dünya evine girmiş ve bu mutlu evliliklerinden iki kız çocuk sahibi olmuştu. Üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan çift, takipçileriyle heyecanlarını paylaşmaya devam ediyor.
Zeynep Sever Demirel, son paylaşımında hamilelikte yaşadığı zorlukları ve aldığı kiloları açık yüreklilikle dile getirdi. "Pelvis ağrılarım başladı, migren ataklarım devam ediyor. Çok halsizim ve çabuk yoruluyorum. 15 kilo aldım, bu defa 20 kilo civarı olacağım. İnşallah çoğu ödemdir" ifadelerini kullandı. Zeynep'in bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarından hem destek hem de büyük ilgi gördü.
Gebelik şekeri testi negatif çıkan Zeynep, doktorunun önerisi doğrultusunda demir ve magnezyum takviyeleri alarak sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, pozitif tutumunu koruyan Zeynep Sever, "Karnımda halay çeken biri var, kıpır kıpır sıpa" diyerek takipçilerini gülümsetti.
Hamileliği boyunca sık sık paylaşım yapan Zeynep Sever'in samimi açıklamaları ve doğal halleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Bu yaşta bu kadar enerjik ve pozitif olması inanılmaz" yorumlarıyla birçok kullanıcı, Zeynep'in hamilelik sürecindeki tutumunu takdir etti.
Zeynep Sever ve Volkan Demirel çifti, 2010 yılında dünya evine girmiş ve bu mutlu evliliklerinden iki kız çocuk sahibi olmuştu. Üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan çift, takipçileriyle heyecanlarını paylaşmaya devam ediyor.
🥗 Çeşitliliği Sağlayın: Protein (yumurta, baklagil), tam tahıllar, sebze-meyve ve sağlıklı yağları (zeytinyağı, ceviz) dengeli bir şekilde tüketin. Bu besinler bebeğinizin gelişimini destekler.
⏰ Düzenli ve Sık Öğünler: 3 ana öğün ve 2-3 ara öğünle kan şekerinizi dengede tutun. Ara öğünlerde yoğurt, ceviz veya taze meyve tercih edin.
💧 Bol Su İçin: Günde en az 8-10 bardak su tüketerek hem kendi sağlığınızı hem de bebeğinizin amniyotik sıvısını koruyun.
🍳 Takviye Almayı Unutmayın: Folik asit (ilk 3 ay), demir ve kalsiyum alımını artırın. Doktor önerisiyle magnezyum gibi ek destekler alabilirsiniz.
🚫 Kaçınılması Gerekenler: Çiğ/az pişmiş et ve yumurta, fazla şekerli yiyecekler, işlenmiş gıdalar, fazla tuz ve kafein. Alkolden tamamen uzak durun.
🛌 Rahatlık İçin İpuçları: Mide rahatsızlıklarını önlemek için küçük porsiyonlar yiyin, aşırı yağlı ve baharatlı yemeklerden uzak durun.