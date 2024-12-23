Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever’den samimi hamilelik açıklaması! “Çok halsizim, 15 kilo aldım, 20 olacağım..."

Zeynep Sever ve Volkan Demirel çifti, 2010 yılında dünya evine girmiş ve bu mutlu evliliklerinden iki kız çocuk sahibi olmuştu. Üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan çift, takipçileriyle heyecanlarını paylaşmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: Instagram

15 KİLO ALDIM, ÇOK HALSİZİM

Zeynep Sever Demirel, son paylaşımında hamilelikte yaşadığı zorlukları ve aldığı kiloları açık yüreklilikle dile getirdi. "Pelvis ağrılarım başladı, migren ataklarım devam ediyor. Çok halsizim ve çabuk yoruluyorum. 15 kilo aldım, bu defa 20 kilo civarı olacağım. İnşallah çoğu ödemdir" ifadelerini kullandı. Zeynep'in bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarından hem destek hem de büyük ilgi gördü.

Gebelik şekeri testi negatif çıkan Zeynep, doktorunun önerisi doğrultusunda demir ve magnezyum takviyeleri alarak sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, pozitif tutumunu koruyan Zeynep Sever, "Karnımda halay çeken biri var, kıpır kıpır sıpa" diyerek takipçilerini gülümsetti.