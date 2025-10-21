Videoları 2 Kat Hızda İzlemek Beyninizi Değiştiriyor! Bilim İnsanları Uyardı

Yeni bir araştırma, bu hızlı izleme alışkanlığının beyin üzerindeki etkilerini ortaya koyarak özellikle yaş farkının belirleyici olduğunu gösterdi.

🎥 Genç Beyinler Hızlı Tüketime Daha Dayanıklı

Uluslararası bir ekip tarafından yürütülen ve Educational Psychology Review dergisinde yayımlanan meta-analiz, 24 farklı çalışmayı inceleyerek hızda izleme ile bellek ilişkisini analiz etti. Katılımcılar iki gruba ayrıldı: bir grup videoları normal hızda izlerken, diğer grup aynı videoları 1.25x, 1.5x, 2x ve 2.5x hızda izledi.

Sonuçlara göre;

1.25x ve 1.5x hızlarda izleyenlerde anlamada büyük bir düşüş gözlenmedi.

Ancak 2x ve üzerindeki hızlarda bilgiyi hatırlama oranı belirgin şekilde azaldı.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilişsel bilimci Marcus Pearce, konuyla ilgili olarak "Çalışma belleği, aynı anda yalnızca sınırlı miktarda bilgiyi işleyebilir. Fazla bilgi yüklemesi, bilişsel aşırı yüklenmeye ve bilgi kaybına yol açar." ifadelerini kullandı.