Metro Türkiye, TURYİD ve FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Araştırması' Türkiye'nin gastronomi haritasını yeniden şekillendirdi.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 20:13
Türkiye’nin akla ilk gelen 10 coğrafi işaretli lezzeti açıklandı

Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin bilinirlik düzeyini ölçen önemli bir çalışma yayımlandı. Metro Türkiye, TURYİD ve FutureBright ortaklığında gerçekleştirilen "Coğrafi İşaretli Ürünler Araştırması", Türk mutfağının en çok akla gelen tescilli değerlerini sıraladı.

🥇 Zirvede İki Tescilli Dev: %14'lük Paylaşım

Araştırmaya göre, Türkiye'de akla ilk gelen tescilli lezzetler listesinin en üst sırasında şaşırtıcı bir paylaşım yaşandı. Hem tatlı hem de meyve kategorisindeki iki ürün, tam yüzde 14'lük oranla zirveyi kimseye bırakmadı:

  1. Antep Baklavası: Gaziantep'in dünyaya nam salmış, çıtır çıtır ve fıstıklı bu meşhur tatlısı, tescilli lezzetler arasında en çok akla gelen ilk ürün oldu.

  2. Malatya Kayısısı: Malatya'nın sembolü ve önemli bir tarım ürünü olan Kayısı da, Baklava ile aynı oranda, yani yüzde 14 ile listenin ikinci sırasında yer alarak zirvedeki eşitliği sağladı.

Lezzet Yüzdelik Oran İl/Bölge
1. Antep Baklavası %26 Gaziantep
2. Malatya Kayısısı %14 Malatya
3. Adana Kebap %8 Adana
4. Antep Fıstığı %7 Gaziantep
5. Kars Kaşarı %5 Kars
6. Fındık (%6) * Karadeniz (Giresun/Ordu)
7. Kayseri Pastırması (%6) * Kayseri
8. Aydın İnciri (%6) * Aydın
9. Antakya-Hatay Künefesi (%5) * Hatay
10. Edirne Ciğeri (%5) * Edirne

