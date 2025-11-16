Türkiye’nin akla ilk gelen 10 coğrafi işaretli lezzeti açıklandı

Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin bilinirlik düzeyini ölçen önemli bir çalışma yayımlandı. Metro Türkiye, TURYİD ve FutureBright ortaklığında gerçekleştirilen "Coğrafi İşaretli Ürünler Araştırması" , Türk mutfağının en çok akla gelen tescilli değerlerini sıraladı.

Fotoğraflar: AI

🥇 Zirvede İki Tescilli Dev: %14'lük Paylaşım

Araştırmaya göre, Türkiye'de akla ilk gelen tescilli lezzetler listesinin en üst sırasında şaşırtıcı bir paylaşım yaşandı. Hem tatlı hem de meyve kategorisindeki iki ürün, tam yüzde 14'lük oranla zirveyi kimseye bırakmadı: