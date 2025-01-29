TOKİ sonunda müjdeyi verdi! 12,13,14 bin TL taksitle yeni satışlar duyuruldu

İzmir'de ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde iki yeni proje kapsamında 159 ve 213 adet konutu satışa çıkarıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle sunulan daireler için aylık 12 bin TL taksitle ödeme planı oluşturuldu.

Fotoğraflar: TOKİ

TOKİ'DEN İZMİR'DE YENİ KONUT SATIŞLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik iki yeni konut projesini duyurdu. Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde toplamda 370'ten fazla 2+1 ve 3+1 daire satışa sunulacak. Konutlar için belirlenen ödeme planları ve başvuru koşulları açıklandı.

TOKİ SEFERİHİSAR PROJESİ

Seferihisar ilçesinde yer alan projede toplam 159 konut satışa çıkarılacak. Konutların 122'si 2+1, 37'si ise 3+1 olarak planlandı.

Bu projeden yararlanmak isteyenlerin Seferihisar'da en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

Ödeme Planı:

En uygun 2+1 daire için 192.536,87 TL peşinat ödenmesi gerekecek.

Aylık taksitler 14.440,27 TL'den başlayacak ve 120 ay vade imkânı sunulacak.