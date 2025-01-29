Kadraj İkon TOKİ sonunda müjdeyi verdi! 12,13,14 bin TL taksitle yeni satışlar duyuruldu

TOKİ sonunda müjdeyi verdi! 12,13,14 bin TL taksitle yeni satışlar duyuruldu

TOKİ, İzmir’de yeni konut projelerini duyurdu! Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde toplamda 350’yi aşkın 2+1 ve 3+1 daire satışa sunulacak. Uygun ödeme seçenekleri ve uzun vadeli taksit imkanı ile dikkat çeken projeler için başvuru tarihleri açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:05
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TOKİ sonunda müjdeyi verdi! 12,13,14 bin TL taksitle yeni satışlar duyuruldu

İzmir'de ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde iki yeni proje kapsamında 159 ve 213 adet konutu satışa çıkarıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle sunulan daireler için aylık 12 bin TL taksitle ödeme planı oluşturuldu.

Fotoğraflar: TOKİFotoğraflar: TOKİ

TOKİ'DEN İZMİR'DE YENİ KONUT SATIŞLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik iki yeni konut projesini duyurdu. Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde toplamda 370'ten fazla 2+1 ve 3+1 daire satışa sunulacak. Konutlar için belirlenen ödeme planları ve başvuru koşulları açıklandı.

TOKİ SEFERİHİSAR PROJESİ

Seferihisar ilçesinde yer alan projede toplam 159 konut satışa çıkarılacak. Konutların 122'si 2+1, 37'si ise 3+1 olarak planlandı.

Bu projeden yararlanmak isteyenlerin Seferihisar'da en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

Ödeme Planı:

En uygun 2+1 daire için 192.536,87 TL peşinat ödenmesi gerekecek.

Aylık taksitler 14.440,27 TL'den başlayacak ve 120 ay vade imkânı sunulacak.

TOKİ satış duyurusuTOKİ satış duyurusu

BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 10 Şubat 2025 - 19 Şubat 2025

Başvuru Bedeli: 10.000 TL

Başvuru Yerleri: Halkbank şubeleri ve e-Devlet (e-Devlet başvuruları 18 Şubat 2025'te sona erecek)

Kura Tarihi: 28 Şubat 2025

Sözleşme İmzalama Tarihleri:

Asil hak sahipleri: 10 Mart - 21 Mart 2025

Yedek hak sahipleri: 01 Nisan - 04 Nisan 2025

3+1 taksit listesi3+1 taksit listesi

TOKİ SELÇUK PROJESİ

Selçuk ilçesinde hayata geçirilecek olan projede toplam 213 konut satışa sunulacak. 42'si 2+1, 171'i ise 3+1 olacak şekilde tasarlandı.

Selçuk'taki konutlar için de 3 yıldır ilçede ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 05 Şubat 2025 - 14 Şubat 2025

Başvuru Bedeli: 10.000 TL

Başvuru Yerleri: Ziraat Bankası şubeleri ve e-Devlet (e-Devlet başvuruları 13 Şubat 2025'te sona erecek)

Kura Tarihi: 24 Şubat 2025

Sözleşme İmzalama Tarihleri:

Asil hak sahipleri: 05 Mart - 19 Mart 2025

Yedek hak sahipleri: 01 Nisan - 04 Nisan 2025

2+1 taksit listesi2+1 taksit listesi

TOKİ'DEN KONUT ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

TOKİ projelerinden konut sahibi olmak isteyenlerin gelir durumuna uygun olması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması ve belirlenen ikamet şartlarını karşılaması gerekiyor.

Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulacak konutlar, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor.

Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden detaylara ulaşabilir.

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