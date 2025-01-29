TOKİ sonunda müjdeyi verdi! 12,13,14 bin TL taksitle yeni satışlar duyuruldu

İzmir'de ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde iki yeni proje kapsamında 159 ve 213 adet konutu satışa çıkarıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle sunulan daireler için aylık 12 bin TL taksitle ödeme planı oluşturuldu.
TOKİ'DEN İZMİR'DE YENİ KONUT SATIŞLARI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik iki yeni konut projesini duyurdu. Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde toplamda 370'ten fazla 2+1 ve 3+1 daire satışa sunulacak. Konutlar için belirlenen ödeme planları ve başvuru koşulları açıklandı.
Seferihisar ilçesinde yer alan projede toplam 159 konut satışa çıkarılacak. Konutların 122'si 2+1, 37'si ise 3+1 olarak planlandı.
Bu projeden yararlanmak isteyenlerin Seferihisar'da en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.
Ödeme Planı:
En uygun 2+1 daire için 192.536,87 TL peşinat ödenmesi gerekecek.
Aylık taksitler 14.440,27 TL'den başlayacak ve 120 ay vade imkânı sunulacak.
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 10 Şubat 2025 - 19 Şubat 2025
Başvuru Bedeli: 10.000 TL
Başvuru Yerleri: Halkbank şubeleri ve e-Devlet (e-Devlet başvuruları 18 Şubat 2025'te sona erecek)
Kura Tarihi: 28 Şubat 2025
Sözleşme İmzalama Tarihleri:
Asil hak sahipleri: 10 Mart - 21 Mart 2025
Yedek hak sahipleri: 01 Nisan - 04 Nisan 2025
Selçuk ilçesinde hayata geçirilecek olan projede toplam 213 konut satışa sunulacak. 42'si 2+1, 171'i ise 3+1 olacak şekilde tasarlandı.
Selçuk'taki konutlar için de 3 yıldır ilçede ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuruda bulunabilecek.
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 05 Şubat 2025 - 14 Şubat 2025
Başvuru Bedeli: 10.000 TL
Başvuru Yerleri: Ziraat Bankası şubeleri ve e-Devlet (e-Devlet başvuruları 13 Şubat 2025'te sona erecek)
Kura Tarihi: 24 Şubat 2025
Sözleşme İmzalama Tarihleri:
Asil hak sahipleri: 05 Mart - 19 Mart 2025
Yedek hak sahipleri: 01 Nisan - 04 Nisan 2025
TOKİ projelerinden konut sahibi olmak isteyenlerin gelir durumuna uygun olması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması ve belirlenen ikamet şartlarını karşılaması gerekiyor.
Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulacak konutlar, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor.
Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden detaylara ulaşabilir.