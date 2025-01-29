Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş’ten altın fiyatları için kritik uyarı

📌 1. FED FAİZLERİ SABİT BIRAKIRSA (Beklenen Senaryo)

🔹 Altın ne olur?

📈 Kısa vadede yatay veya sınırlı bir yükseliş görülebilir. Ancak Powell'ın açıklamaları faiz indirimine dair sinyaller verirse, altın fiyatlarında daha güçlü bir yükseliş başlayabilir.

🔹 Gram altın ve ons altın

🟢 Gram altın 3.200 TL seviyelerini test edebilir.

🟢 Ons altın ise 2.750-2.800 dolar bandında hareket edebilir.

👉 Yatırımcılar için: Sabırlı olmak ve Powell'ın mesajlarını dikkatle takip etmek önemli!