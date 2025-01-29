Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik uyarı
ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk faiz kararını bu akşam 22:00'de açıklayacak. Küresel piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi güçlü bir şekilde hissedilirken, yatırımcıların asıl odak noktası FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar olacak. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve Bitcoin piyasaları için kritik seviyelere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:17