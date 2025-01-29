Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik uyarı

Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik uyarı

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk faiz kararını bu akşam 22:00'de açıklayacak. Küresel piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi güçlü bir şekilde hissedilirken, yatırımcıların asıl odak noktası FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar olacak. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve Bitcoin piyasaları için kritik seviyelere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:17
Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş’ten altın fiyatları için kritik uyarı

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk faiz kararını bu akşam açıklıyor. Piyasalar, faiz oranlarının sabit tutulacağı beklentisiyle fiyatlanırken, yatırımcıların asıl merakı FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara yöneldi.

Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş’ten altın fiyatları için kritik uyarı

📌 1. FED FAİZLERİ SABİT BIRAKIRSA (Beklenen Senaryo)

🔹 Altın ne olur?
📈 Kısa vadede yatay veya sınırlı bir yükseliş görülebilir. Ancak Powell'ın açıklamaları faiz indirimine dair sinyaller verirse, altın fiyatlarında daha güçlü bir yükseliş başlayabilir.

🔹 Gram altın ve ons altın
🟢 Gram altın 3.200 TL seviyelerini test edebilir.
🟢 Ons altın ise 2.750-2.800 dolar bandında hareket edebilir.

👉 Yatırımcılar için: Sabırlı olmak ve Powell'ın mesajlarını dikkatle takip etmek önemli!

Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş’ten altın fiyatları için kritik uyarı

📌 2. FED FAİZ ARTIRIRSA (Sürpriz Senaryo)

🔹 Altın ne olur?
📉 Faiz artırımı, doların güçlenmesine neden olacağı için altın fiyatlarında sert düşüş yaşanabilir.

🔹 Gram altın ve ons altın
🔴 Gram altın 3.000 TL'nin altına gerileyebilir.
🔴 Ons altın 2.600 dolar seviyelerine kadar çekilebilir.

👉 Yatırımcılar için: Bu düşüşler alım fırsatı yaratabilir. Uzun vadeli yatırımcılar düşüşleri değerlendirebilir!

📌 3. FED FAİZ İNDİRİRSE (Piyasalar İçin Süper Senaryo)

🔹 Altın ne olur?
🚀 Faiz indirimi, enflasyon endişelerini artırarak altına sert bir yükseliş getirebilir.

🔹 Gram altın ve ons altın
🟢 Gram altın 3.500 TL'ye yaklaşabilir.
🟢 Ons altın 2.900 dolar seviyesini test edebilir.

👉 Yatırımcılar için: Uzun vadede yükseliş beklentisi güçlenir. Ancak aşırı alım seviyelerine dikkat edilmeli!

Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş’ten altın fiyatları için kritik uyarı

📌 FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD'de Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemiyle birlikte ticaret politikalarının yeniden şekillenmesi bekleniyor. Uzmanlar, Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika gibi büyük ticaret ortaklarına uygulayacağı ek gümrük vergilerinin enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları üzerinde belirleyici olacak.

Ekonomistler, FED'in faizleri sabit bırakacağı konusunda neredeyse hemfikir. Ancak Powell'ın açıklamaları, ilerleyen süreçte faiz indirimine kapı aralanıp aralanmayacağını belirleyecek.

Son dakika: FED faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş’ten altın fiyatları için kritik uyarı

💰 ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? İSLAM MEMİŞ'TEN ALIM FIRSATI UYARISI

Altın fiyatları, güvenli liman talebinin etkisiyle hareketliliğini koruyor. Ons altın, 2.760 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 3.175 TL'den alıcı buluyor.

İslam Memiş, altının henüz dip seviyesini görmediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kısa vadede altının yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Ancak teknik olarak bir düzeltme hareketi kaçınılmaz. Ons altında 2.650-2.600 dolarlık seviyelere bir geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilmeler, alım fırsatı yaratacaktır."

Memiş, uzun vadede altının güçlü kalacağını ve 2025 yılında ons altının 3.000 dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor. Türkiye'de ise gram altının yaz aylarına kadar 3.500-3.700 TL bandına ulaşabileceği, Temmuz sonrası ise 4.000 TL seviyesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.