Kadraj İkon Tarım Kredi KOOP ucuzluk şöleni! 3-8 Şubat 2025 kataloğunda 5 L yağ indirimi

Tarım Kredi KOOP ucuzluk şöleni! 3-8 Şubat 2025 kataloğunda 5 L yağ indirimi

Tarım Kredi’nin indirim listesinde yer alan ürünlerden biri de 5 litrelik sıvı yağ oldu. Bu ürün, ay sonuna kadar avantajlı fiyatıyla raflarda yer alacak. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya, bütçesini korumak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 23:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:26
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Tarım Kredi KOOP ucuzluk şöleni! 3-8 Şubat 2025 kataloğunda 5 L yağ indirimi

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, yeni hafta için hazırladığı indirim kataloğunu müşterilerle buluşturdu. 28 Ocak-03 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Bütçesini koruyarak alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan güncel liste, market raflarında yerini aldı.

Tarım Kredi 5 L yağ indirimiTarım Kredi 5 L yağ indirimi

TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKETİ 29 OCAK - 09 ŞUBAT 2025 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

🧀 Peysan Tava Peyniri (600 g) - 79,90 TL
🍚 Yayla Basmati Pirinç (1 kg) - 64,90 TL
🐟 Dardanel Ton Balığı Ekonomik (3x75 g + 75 g) - 104,90 TL
Kahve Dünyası Filtre Kahve (250 g) - 109,90 TL

Fotoğraflar: Tarım KrediFotoğraflar: Tarım Kredi

Kocatepe Türk Kahvesi (100 g) - 36,50 TL
🌶️ Tarım Kredi Kırmızı Acı Pul Biber (250 g) - 64,50 TL
🥦 Mutlu Sebzeli Burgu Makarna (350 g) - 17,50 TL
🧼 Viking Konsantre Yumuşatıcı (1440 ml) - 72,90 TL
🧼 Bingo Matik Konsantre Deterjan (8 kg) - 267,90 TL


🛁 Mabel Marseille Duş Jeli (750 ml) - 64,90 TL
🧻 Selpak Extra Yağ Emici Havlu (8'li) - 84,90 TL
🍯 Hünnap Keçiboynuzu Özü (640 g) - 109,90 TL


🧹 Macromax Focus Black Edition Otomatik Temizlik Seti - 199,90 TL
🧼 Mr. Oxy Maxima Bulaşık Deterjanı (500 ml, Yaban Mersini / Limon) - 29,90 TL


🌰 Nuttz Popzz Fıstık Ezmesi ve Süt Mısır (100 g) - 19,90 TL
🍪 Oylum Gofret (Vanilya, Kakao, Hindistan Cevizi Aromalı - 400 g) - 37,90 TL


🍫 Oddie Dubai Çikolatalı Antep Fıstıklı Kadayıflı (27 g) - 23,90 TL
🍪 5 Dakika Bisküvi - 38,90 TL


🍪 Yummys Marshmallow Bisküvi (100 g) - 12,90 TL
🥤 Didi Soğuk Çay (2,5 L - Şeftali, Limon, Bergamot) - 38,90 TL


🛢️ Anadolu Ayçiçek Yağı (5 L) - 299,00 TL

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