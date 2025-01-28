Tarım Kredi KOOP ucuzluk şöleni! 3-8 Şubat 2025 kataloğunda 5 L yağ indirimi

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, yeni hafta için hazırladığı indirim kataloğunu müşterilerle buluşturdu. 28 Ocak-03 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Bütçesini koruyarak alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan güncel liste, market raflarında yerini aldı.