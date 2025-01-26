Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi! Blender, tencere ve borcam seti fiyatları

A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi! Blender, tencere ve borcam seti fiyatları

Yeni haftaya A101'in 30 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğu damga vuruyor! Ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, alışveriş tutkunlarını mağazalara çekecek. Televizyon, halı yıkama makinesi, dikiş makinesi, alez gibi dikkat çeken ürünlere ek olarak tost peyniri, milföy hamuru, sucuk gibi temel gıda ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte, A101 30 Ocak aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri…

Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:24
A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi!

A101, 30 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğuyla yepyeni fırsatlarla karşınızda! Tartı, tencere setleri, deterjanlar, ve saklama kapları gibi ürünlerde büyük indirimlerin yer aldığı katalog, temel gıda ürünlerinde de uygun fiyatlar sunuyor.

A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi!

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

  • Benzinli Motosiklet: 43.990 TL
  • Buzdolabı: 10.499 TL
  • 7 Kg Çamaşır Makinesi: 9.999 TL
  • Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL
  • Dikiş Makinesi: 4.299 TL

A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi!

MUTFAK GEREÇLERİ

  • El Blender Seti: 1.699 TL
  • Tencere Seti 6 Parça: 849 TL
  • Cam Kapaklı Kare Borcam: 219 TL
  • Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik (1 Litre): 219 TL
  • Pratik Basmalı Rondo: 169 TL
  • Altın Kulplu Sunum Ürünleri: 129 TL

A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi!

EV VE YAŞAM ÜRÜNLERİ

  • Yaylı Yatak: 2.150 TL
  • Duvar Saati: 169 TL
  • Yastık Alezi: 59 TL
  • Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi: 199 TL

A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi!

OKUL ÇANTALARI

  • Anaokulu Çantası (Pug/Donut): 199 TL
  • Beslenmeli İlkokul Çantası: 349 TL