Suriye’de muhalifler esir aldığı Esad askerine sordu: Ronaldo mu, Messi mi?

RONALDO MU MESSI MI SORUSU? Çatışmalar devam ederken bölgeden sosyal medyaya ilginç bir görüntü düştü.

İddiaya göre muhalif gruplar esir aldığı bir Esad rejimi askerine futbolun iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile ilgili soru yöneltiyor.

Esir alınan askere soru: Ronaldo mu, Messi mi?

Muhalifler tarafından kaydedilen videoda, bir Esad askeri ile yapılan kısa diyalogda şu ifadeler yer aldı:

Tarihin en iyisi kim?

Cristiano.

Peki ya Messi?

Cehenneme gitsin.