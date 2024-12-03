Kadraj İkon Suriye'de muhalifler esir aldığı Esad askerine sordu: Ronaldo mu, Messi mi?

Suriye'de muhalifler esir aldığı Esad askerine sordu: Ronaldo mu, Messi mi?

Suriye'de çatışmalar alevlenirken sosyal medyaya ilginç bir görüntü düştü. İddiaya göre muhalifler tarafından esir alınan bir Esad rejimi askerine futbolun efsaneleri Ronaldo ve Messi hakkında soru soruldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:01
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Suriye’de muhalifler esir aldığı Esad askerine sordu: Ronaldo mu, Messi mi?

İç savaşın yaşandığı Suriye yeniden karıştı.

Muhalif gruplar Halep'i ele geçirerek İdlib'de kontrol sağladı.

Esad rejiminin çekildiği noktalara PKK/YPG konumlanma çabasına girerken Suriye Milli Ordusu "Özgürlük Şafağı Operasyonu" ile Tel Rıfat merkezde hakimiyet sağladı.

RONALDO MU MESSI MI SORUSU?
Çatışmalar devam ederken bölgeden sosyal medyaya ilginç bir görüntü düştü.

İddiaya göre muhalif gruplar esir aldığı bir Esad rejimi askerine futbolun iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile ilgili soru yöneltiyor.

Esir alınan askere soru: Ronaldo mu, Messi mi?

Muhalifler tarafından kaydedilen videoda, bir Esad askeri ile yapılan kısa diyalogda şu ifadeler yer aldı:

Muhalif gruplar esir aldıkları Esad askerine Ronaldo mu Messi mi? sorusunu sordu

Tarihin en iyisi kim?

Cristiano.

Peki ya Messi?

Cehenneme gitsin.

Bu diyalog bölgede hem savaşın sıradanlaştığını hem de büyük bir tutku olan futbol tartışmalarının sürdüğünü gösterirken video sosyal medyada gündem oldu.

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