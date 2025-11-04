Sonbaharın en merak edilen tarifi kasımda zirve yaptı: Balkabaklı sütlaç tarifi gündemde

Balkabaklı tatlılar Türkiye'de özellikle soğuk aylarda daha çok ilgi görüyor. Bu nedenle sosyal medya ve tarif platformlarında kasıma girilmesiyle birlikte bu içeriğe gösterilen yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AI

Balkabaklı sütlacın yükseliş nedeni ne?

Balkabağı; C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir besin. Uzmanlar, özellikle kasım ayında bağışıklığı destekleyen bu sebzenin sofralarda daha fazla yer almasının şaşırtıcı olmadığını belirtiyor.

Sütlaç ile birleştiğinde ise hem tok tutan hem de daha yüksek besin değerine sahip bir sütlü tatlı alternatifi ortaya çıkıyor.

Balkabaklı sütlaç tarifi için malzemeler

🧡 1 dilim balkabağı

🥛 1.5 litre süt

🍚 1 su bardağı pirinç

🍬 1 su bardağı şeker

💧 2 su bardağı su

🧂 1 tutam tuz

🌿 Üzeri için tarçın