Sonbaharın en merak edilen tarifi kasımda zirve yaptı: Balkabaklı sütlaç tarifi gündemde

Kasım ayında dikkat çeken yükselişlerden biri de balkabaklı sütlaç tarifi oldu. Mevsimin favori ürünü balkabağı, klasik sütlaçla birleşince ortaya hem besleyici hem de sezonu yansıtan bir tatlı olarak çıkıyor.

Balkabaklı tatlılar Türkiye'de özellikle soğuk aylarda daha çok ilgi görüyor. Bu nedenle sosyal medya ve tarif platformlarında kasıma girilmesiyle birlikte bu içeriğe gösterilen yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Balkabaklı sütlacın yükseliş nedeni ne?

Balkabağı; C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir besin. Uzmanlar, özellikle kasım ayında bağışıklığı destekleyen bu sebzenin sofralarda daha fazla yer almasının şaşırtıcı olmadığını belirtiyor.

Sütlaç ile birleştiğinde ise hem tok tutan hem de daha yüksek besin değerine sahip bir sütlü tatlı alternatifi ortaya çıkıyor.

Balkabaklı sütlaç tarifi için malzemeler

🧡 1 dilim balkabağı
🥛 1.5 litre süt
🍚 1 su bardağı pirinç
🍬 1 su bardağı şeker
💧 2 su bardağı su
🧂 1 tutam tuz
🌿 Üzeri için tarçın

Balkabaklı sütlaç nasıl yapılır?

  1. Balkabağı doğranır, 2 bardak su ile orta ateşte iyice yumuşayana kadar pişirilir.

  2. Pişen balkabağı blenderdan geçirilerek püre haline getirilir.

  3. Diğer tarafta pirinç, az su ile hafifçe haşlanır.

  4. Süt eklenir ve pirinç yumuşayana kadar kaynatılır.

  5. Balkabağı püresi tencereye eklenir, karıştırılır.

  6. Şeker ilave edilir ve 10 dakika daha kısık ateşte kaynatılır.

  7. Kaselere pay edilir ve soğuduktan sonra üzerine tarçın serpilerek servis edilir.

Sıcak ya da soğuk servis edilebilir

Ustalar, balkabaklı sütlacın soğukken aromasının daha belirgin olduğunu belirtiyor. Ancak sıcak tüketim de tercih edilen bir yöntem.

