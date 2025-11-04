Sonbaharın en merak edilen tarifi kasımda zirve yaptı: Balkabaklı sütlaç tarifi gündemde

Balkabaklı tatlılar Türkiye'de özellikle soğuk aylarda daha çok ilgi görüyor. Bu nedenle sosyal medya ve tarif platformlarında kasıma girilmesiyle birlikte bu içeriğe gösterilen yoğun ilgi dikkat çekiyor.
Balkabağı; C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir besin. Uzmanlar, özellikle kasım ayında bağışıklığı destekleyen bu sebzenin sofralarda daha fazla yer almasının şaşırtıcı olmadığını belirtiyor.
Sütlaç ile birleştiğinde ise hem tok tutan hem de daha yüksek besin değerine sahip bir sütlü tatlı alternatifi ortaya çıkıyor.
🧡 1 dilim balkabağı
🥛 1.5 litre süt
🍚 1 su bardağı pirinç
🍬 1 su bardağı şeker
💧 2 su bardağı su
🧂 1 tutam tuz
🌿 Üzeri için tarçın
Balkabağı doğranır, 2 bardak su ile orta ateşte iyice yumuşayana kadar pişirilir.
Pişen balkabağı blenderdan geçirilerek püre haline getirilir.
Diğer tarafta pirinç, az su ile hafifçe haşlanır.
Süt eklenir ve pirinç yumuşayana kadar kaynatılır.
Balkabağı püresi tencereye eklenir, karıştırılır.
Şeker ilave edilir ve 10 dakika daha kısık ateşte kaynatılır.
Kaselere pay edilir ve soğuduktan sonra üzerine tarçın serpilerek servis edilir.