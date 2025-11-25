Sadece Adana’da Var! Türkiye’nin Deterjan ve Güzellik Sırrı Oldu

Türkiye'de ilk kez Adana'da başarıyla yetiştirilen Sabun Cevizi (Sapindus mukorossi) ağacı, doğal temizlik ve güzellik ürünleri sektöründe çığır açacak potansiyele sahip.
Anavatanı: Asya'nın tropikal ve alt tropikal bölgeleri.
Özellikleri: Boyu 25 metreye kadar ulaşabilen ve uzun yıllar yaşayabilen bir ağaçtır.
Temel Kullanım Alanı: Meyvesi, içerdiği doğal sabun etken maddesi sayesinde başta deterjan ve şampuan yapımı olmak üzere temizlik sektöründe kullanılıyor.
Güzellik Sırrı: Geleneksel Çin köylüleri tarafından sabun yapımında kullanılan meyve, cilde uygulandığında güzelleştirme, çil ve leke giderme gibi dermatolojik faydalarıyla da biliniyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) ülke ekonomisine kazandırma hedefiyle başlattığı üretim çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Ceyhan Orman Fidanlığı'nda beklenenin üzerinde bir başarıyla karşılandı.
Literatürdeki Süre: Sabun cevizi ağacının normal şartlarda 5 yıldan sonra çiçek açması ve meyve vermesi beklenir.
Türkiye'deki Başarı: Ceyhan'da dikimi yapılan ağaçlar, Akdeniz iklimine gösterdiği mükemmel uyum sayesinde bu süreyi kısaltarak sadece 3 yılda meyve vermeye başladı! ⏳
Fidan Üretimi: 2019 yılında dikilen yaklaşık 250 sabun ağacının bulunduğu fidanlıkta, bu başarının ardından fidan üretimine de başlandı.
Doğal Temizlik Ürünü: Meyvenin kabuğu soyulup suyun içine atıldığında doğal olarak köpürüyor. Bu, onu deterjan, şampuan, yer sil gibi birçok üründe kullanılabilecek doğal bir temizlik hammaddesi yapıyor.
Ekonomik Katkı: Özcan, "Ülkemizi yeşillendirmenin yanı sıra, bu şekilde sanayiye de ürünler yetiştiriyoruz. Ülkemizde bunun endüstrisi kurulacak. Biz de fidanları üretip vereceğiz ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunacağız" sözleriyle projenin vizyonunu özetledi.