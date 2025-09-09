Sabah mı, akşam mı? Maksimum saç uzaması için Chia Tohumu yemenin en iyi zamanı

⏰ Sabah mı akşam mı?

Her iki zamanın da kendine göre avantajı bulunuyor:

Gün boyu enerji ve koruma için sabah

Gece boyunca onarım ve nem için akşam

Uzmanlara göre saç uzamasını hızlandırmak isteyenler için en ideal yöntem, günlük 1-2 yemek kaşığı chia tohumunu yarısını sabah, yarısını akşam tüketmek. Böylece saç kökleri günün her saatinde düzenli besin akışına kavuşmuş oluyor.