Rize'de başıboş köpekler kadına saldırdı! Dehşet anları kamerada

Rize'de kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize'de başıboş köpek dehşeti! Genç kadın canından oluyordu!
Olay, dün öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
2 KÖPEK YOLDA YÜRÜYEN KADINA SALDIRDI
Kaldırımda yürüyen ismi henüz öğrenilemeyen kadına yol kenarındaki başıboş 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısından kaçıp yola sürüklenen kadın, dengesini kaybedip düştü.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti. Kadın saldırıdan yara almada kurtulurken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.