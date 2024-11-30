Kadraj İkon Rize'de başıboş köpekler kadına saldırdı! Dehşet anları kamerada

Rize'de başıboş köpekler kadına saldırdı! Dehşet anları kamerada

Rize’de kaldırımda yürüyen kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.11.2024 00:24
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BAŞIBOŞ KÖPEK DEHŞETİ KAMERADA

Rize'de kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de başıboş köpek dehşeti! Genç kadın canından oluyordu!

Olay, dün öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

2 KÖPEK YOLDA YÜRÜYEN KADINA SALDIRDI

Kaldırımda yürüyen ismi henüz öğrenilemeyen kadına yol kenarındaki başıboş 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısından kaçıp yola sürüklenen kadın, dengesini kaybedip düştü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti. Kadın saldırıdan yara almada kurtulurken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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