Palamut mevsimi başladı! Ekim ayının yıldızı fırında palamut tarifi

Uzmanlara göre palamut, Eylül'ün son günlerinden itibaren olgunlaşmaya başlıyor, Ekim ve Kasım aylarında ise en yağlı ve en lezzetli haline ulaşıyor.

Fotoğraflar: AI

🐟 Ekim'de Neden Palamut Tüketilmeli?

Balıkçılar ve beslenme uzmanları, palamutun tam da bu dönemde sofralara girmesi gerektiğini belirtiyor. Yaz aylarında zayıf olan palamutlar, sonbaharın serin sularında yağlanarak hem lezzet hem de besin değeri kazanıyor.

Yüksek Omega-3 içeriği: Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Protein deposu: Kas gelişimini destekler ve tok tutar.

D vitamini açısından zengindir: Bağışıklık sistemini güçlendirir.

B12 vitamini kaynağı: Özellikle yorgunluk ve kansızlığa karşı etkilidir.

Beslenme uzmanı Dyt. Elif Gülsoy, "Ekim ayında denizden çıkan palamut, hem taze hem de besleyici olduğu için haftada en az bir kez tüketilmeli" diyor.