Palamut mevsimi başladı! Ekim ayının yıldızı fırında palamut tarifi

Uzmanlara göre palamut, Eylül'ün son günlerinden itibaren olgunlaşmaya başlıyor, Ekim ve Kasım aylarında ise en yağlı ve en lezzetli haline ulaşıyor.
Balıkçılar ve beslenme uzmanları, palamutun tam da bu dönemde sofralara girmesi gerektiğini belirtiyor. Yaz aylarında zayıf olan palamutlar, sonbaharın serin sularında yağlanarak hem lezzet hem de besin değeri kazanıyor.
Yüksek Omega-3 içeriği: Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.
Protein deposu: Kas gelişimini destekler ve tok tutar.
D vitamini açısından zengindir: Bağışıklık sistemini güçlendirir.
B12 vitamini kaynağı: Özellikle yorgunluk ve kansızlığa karşı etkilidir.
Beslenme uzmanı Dyt. Elif Gülsoy, "Ekim ayında denizden çıkan palamut, hem taze hem de besleyici olduğu için haftada en az bir kez tüketilmeli" diyor.
Palamutun en güzel yanı, farklı pişirme yöntemlerine kolayca uyum sağlamasıdır. Kızartmasından fırınına, ızgarasından buğulamasına kadar birçok şekilde sofralarda yer alabilir. İşte birkaç öneri:
Fırında Palamut Dilimleri: Zeytinyağı, soğan, limon ve defne yaprağıyla fırında pişirilen palamut hem sağlıklı hem de hafif bir seçenek.
Palamut Buğulama: Soğan, domates ve sarımsakla yapılan buğulama, Ege mutfağının en sevilen tariflerinden biri.
Izgara Palamut: Dış kısmı çıtır, içi sulu kalan bu yöntem, balığın doğal aromasını ön plana çıkarıyor.
Palamut Tava: Klasik sevenler için çıtır kızartılmış palamut dilimleri, yanında bol yeşillikle servis edildiğinde nefis bir öğün haline gelir.
2 adet orta boy palamut
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy kuru soğan (halka doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet limon (halka doğranmış)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
2 defne yaprağı
Palamutları temizleyip yaklaşık 2 parmak kalınlığında dilimleyin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve altına halka doğranmış soğanları yerleştirin.
Balık dilimlerini üzerine dizin.
Zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber, kekik ve pul biberi karıştırarak sos hazırlayın.
Sosu balıkların üzerine fırça yardımıyla sürün.
Üzerine limon dilimleri ve defne yaprağını ekleyin.
Önceden ısıtılmış 190°C fırında 25–30 dakika kadar pişirin.
Palamutları pişirmeden önce mutlaka kağıt havluyla kurulayın; bu, derisinin çıtır olmasını sağlar.
Fırına vermeden önce üzerine birkaç damla limon sıkmak, balığın kokusunu alır ve aromasını güçlendirir.
Zeytinyağı miktarını artırarak daha sulu bir sonuç elde edebilirsiniz.
Fırının fanlı ayarında pişirmek, balığın dışını hafif kızartır ve lezzetini artırır.
Dilerseniz pişirme süresinin son 5 dakikasında üzerini hafifçe açık bırakın; bu, dış kısmın çıtırlaşmasını sağlar.
Yanına bol yeşillikli bir salata veya fırınlanmış patates çok yakışır.
Gözleri parlak, solungaçları canlı kırmızı olan balıklar tercih edilmelidir.
Etinin sıkı ve derisinin gergin olması tazeliğin göstergesidir.
Temizlenmiş palamutlar, buzdolabında 1-2 gün, derin dondurucuda ise birkaç ay tazeliğini korur.
Eğer buğulama yapacaksanız, balığın fazla yağlı kısmını kesmemek lezzeti artırır.