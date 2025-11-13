Ormanda sağanakla birlikte fışkırıyor! Sezonu açıldı kilosu 350 TL’den alıcı buluyor

Orman altındaki çam yapraklarının arasında tamamen doğal şekilde çıkan mantarların kilosu 300 ila 450 TL arasında satılıyor.
Kumluca'da yörenin "Çıntar" dediği çam mantarları, çam ağaçlarının diplerinde, çürümüş yaprak ve kozalak tabakasının altında gelişiyor. Uzun süreli yağmur, yüksek nem ve gök gürültüsünün etkisiyle hızla çoğalan mantarlar, yılda sadece bir kez, yaklaşık bir aylık bir dönemde toplanabiliyor. Bu da ürünü bölge halkı için değerli kılıyor.
Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ormana giderek topladıkları mantarları ilçe meydanında satıyor. Doğal yapısı ve yüksek aroma seviyesi sayesinde çam mantarına talep her yıl artmaya devam ediyor.
Mantar toplayıcısı Osman Günay, sezonun ilk günlerinde fiyatların yüksek olduğunu söyledi:
"Ormanda kendimiz topluyoruz. İlk çıktığında kilosu 500 TL'yi gördü. Bugün 350 ile 450 TL arasında satılıyor. Kanlıca diyen var, bizde Çıntar denir. Ekmek paramızı buradan çıkarıyoruz."
Bir diğer satıcı İlkay Öncel ise mantarın bölgede geleneksel bir yiyecek olduğunu anlattı:
"Çok doğal, çok lezzetli. Kavurması, kızartması, kebabı yapılır. Her evde tüketilir. Şu an kilosu 350 TL."
Durmuş Ergül de yağış miktarına dikkat çekti:
"Bu Allah'ın ormana verdiği bir nimet. Ne kadar çok yağmur yağarsa, gök gürültüsü ne kadar fazlaysa mantar o kadar çok çıkar. Bu yıl fiyat 300 TL'ye kadar düştü."
Mantar toplayıcılarından Aslı Uysal, çam mantarının oluşum sürecini şöyle anlattı:
"Karacaören ve Yenikışla bölgelerinden topluyoruz. Çam ağaçlarının dibindeki yaprakların altında yetişiyor. Yağmurla çıkar ama şimşek çakınca daha güçlü şekilde büyüyor. Et kadar lezzetli bir mantardır. Yılda bir kez çıkar, kaçırmayın."
Uzmanlar, çam mantarının Türkiye'de özellikle Batı Akdeniz ve Ege yörelerinde yoğun görüldüğünü, kısa ömürlü olduğu için fiyatının sezon boyunca değişiklik gösterdiğini belirtiyor.
Yöredeki satıcılara göre mantarın yüksek fiyatının birkaç temel nedeni bulunuyor:
Tamamen doğal ortamda kendiliğinden yetişmesi
Yılda sadece bir ay toplanabilmesi
Bol yağmur ve nem gerektirmesi
Toplanmasının zahmetli olması
Aromasının diğer mantarlardan belirgin şekilde farklı olması
Çam mantarı, kavurma, ızgara, güveç ve kızartma gibi pek çok şekilde tüketiliyor. Kumluca'da sezon boyunca ilçe meydanlarında satışı devam edecek.