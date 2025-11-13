Ormanda sağanakla birlikte fışkırıyor! Sezonu açıldı kilosu 350 TL’den alıcı buluyor

Fotoğraflar: AA

Doğal fırtına etkisi: Şimşek çakınca mantarlar hızla çoğalıyor

Kumluca'da yörenin "Çıntar" dediği çam mantarları, çam ağaçlarının diplerinde, çürümüş yaprak ve kozalak tabakasının altında gelişiyor. Uzun süreli yağmur, yüksek nem ve gök gürültüsünün etkisiyle hızla çoğalan mantarlar, yılda sadece bir kez, yaklaşık bir aylık bir dönemde toplanabiliyor. Bu da ürünü bölge halkı için değerli kılıyor.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ormana giderek topladıkları mantarları ilçe meydanında satıyor. Doğal yapısı ve yüksek aroma seviyesi sayesinde çam mantarına talep her yıl artmaya devam ediyor.