Kadraj İkon İzinsiz çakara af yok: Dur ihtarına uymadı üzerinden sahte polis kimliği çıktı!

İzinsiz çakara af yok: Dur ihtarına uymadı üzerinden sahte polis kimliği çıktı!

İstanbul Üsküdar'da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve izinsiz "çakarlı" araç kullanan sürücü başlatılan takip sonucu yakalandı. Sürücünün üzerinden sahte polis kimliği çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sürücünün yakalanmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:35
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ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da izinsiz "çakar" kullanan sürücünün yakalanmasına ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Sahte çakar kullanarak trafik kurallarını hiçe sayanlar ile denetimden kaçarak vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Sahte kimlikli ve çakarlı sürücü ekipler tarafından yakalandı

DUR İHTARINA UYMADI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, İstanbul Üsküdar'da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve izinsiz "çakarlı" araç kullanan sürücünün gözaltına alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Polisten kaçan şüpheli yakalandı. (Ekran görüntüsü)

GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya, sürücünün kaçmaya çalışması üzerine başlatılan takip sonucunda, polis ekiplerinin aracı durdurarak sürücüyü yakaladığını aktardı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yapılan incelemelerde, sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan polis kimliğiyle aracındaki çakarların sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sahte çakar kullanarak trafik kurallarını hiçe sayanlar ile denetimden kaçarak vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız. Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. 7/24 görevlerinin başındalar. Allah yardımcınız olsun."

Dur ihtarına uymadı üzerinden sahte polis kimliği çıktı. (Ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, söz konusu sürücünün yakalanma anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

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