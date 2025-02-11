Her gün 30 saniyenizi alacak bu çok basit adım felç riskini %44 düşürüyor

Amerikan İnme Derneği'nin 2025 Uluslararası İnme Konferansı'nda sunulan yeni bulgulara göre, düzenli diş ipi kullanımı felç ve düzensiz kalp ritmi riskini düşürebilir.
DÜZENLİ DİŞ İPİ KULLANIMI KALP SAĞLIĞINI KORUYOR
Yeni araştırmalar, düzenli diş ipi kullanımının yalnızca ağız sağlığını değil, aynı zamanda kalp ve beyin sağlığını da olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Amerikan İnme Derneği'nin 2025 Uluslararası İnme Konferansı'nda sunulan bulgulara göre, diş ipi kullanımı felç ve atriyal fibrilasyon (AFib) riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.
Prisma Health Richland Hastanesi ve Güney Karolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nöroloji Bölüm Başkanı Dr. Souvik Sen'in yürüttüğü araştırmaya göre, düzenli olarak diş ipi kullanmak felç riskini azaltırken, daha sık kullanım ise bu riski daha da düşürebiliyor.
Araştırmacılar, 1987 yılında başlayan ve halen devam eden Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) çalışmasına katılan 6.000'den fazla kişinin verilerini analiz etti. Bu çalışmada, diş ipi kullanımının diğer ağız bakım alışkanlıklarından bağımsız olarak kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki etkisi incelendi.
Veriler şu çarpıcı sonuçları ortaya koydu:
🔴 Diş ipi kullananlar, kullanmayanlara göre iskemik felç riskini %22 oranında daha düşük yaşadı.
🔴 Kardiyoembolik felç (kalpten beyne pıhtı atması sonucu oluşan felç) riski, diş ipi kullananlarda %44 daha düşük çıktı.
🔴 Diş ipi kullanımı, AFib (düzensiz kalp atışı) riskini de %12 oranında azaltıyor.
Bu bulgular, ağız sağlığının sadece diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda genel sağlık üzerinde daha geniş kapsamlı etkiler yaratabileceğini gösteriyor.
Diş ipi kullanımının felç riskini azaltmasının kesin mekanizması henüz tam olarak belirlenmiş değil. Ancak bilim insanları, iltihaplanmanın bu süreçte kilit bir rol oynadığını düşünüyor.
Japonya'daki Ulusal Serebral ve Kardiyovasküler Merkezi'nden Dr. Shuichi Tonomura tarafından yapılan başka bir araştırma, Streptococcus anginosus bakterisinin ağız ve bağırsak florasında bulunmasının felç riskini artırabileceğini gösterdi. Bu bakteri felç geçiren hastaların bağırsaklarında yüksek seviyelerde tespit edildi ve ölüm riski dahil olmak üzere felç sonrası kötü sonuçlarla ilişkilendirildi.
Dr. Tonomura, ağız sağlığının felç riskini azaltmada önemli bir faktör olabileceğini belirterek, gelecekte Streptococcus anginosus'un felç riski belirteci olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.
Northwestern Üniversitesi Aritmi Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Rod Passman, iltihaplanmanın AFib gelişimindeki rolüne dair farkındalığın arttığını belirterek, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Passman, "Diş ipi kullanan kişilerin aynı zamanda kalp sağlığına olumlu etkisi olan diğer alışkanlıklara da sahip olup olmadığını değerlendirmek gerekiyor" diyerek araştırmanın bazı kısıtlamalarına dikkat çekti.
Dr. Sen ise "Düzenli diş ipi kullanımı, enfeksiyonları ve iltihaplanmayı azaltarak felç riskini düşürebilir. Bu basit ve düşük maliyetli bir sağlık alışkanlığı olarak benimsenmelidir" ifadelerini kullandı.