Her gün 30 saniyenizi alacak bu çok basit adım felç riskini %44 düşürüyor

Oral Bakteriler ve Felç Riski Arasındaki Bağlantı

Diş ipi kullanımının felç riskini azaltmasının kesin mekanizması henüz tam olarak belirlenmiş değil. Ancak bilim insanları, iltihaplanmanın bu süreçte kilit bir rol oynadığını düşünüyor.

Japonya'daki Ulusal Serebral ve Kardiyovasküler Merkezi'nden Dr. Shuichi Tonomura tarafından yapılan başka bir araştırma, Streptococcus anginosus bakterisinin ağız ve bağırsak florasında bulunmasının felç riskini artırabileceğini gösterdi. Bu bakteri felç geçiren hastaların bağırsaklarında yüksek seviyelerde tespit edildi ve ölüm riski dahil olmak üzere felç sonrası kötü sonuçlarla ilişkilendirildi.

Dr. Tonomura, ağız sağlığının felç riskini azaltmada önemli bir faktör olabileceğini belirterek, gelecekte Streptococcus anginosus'un felç riski belirteci olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.